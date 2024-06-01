Корабль «Прогресс МС-27» пристыковался к МКС
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-27» пристыковался к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Это следует из трансляции «Роскосмоса».
Стыковка произошла в 14:43 по московскому времени. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «Прогресс МС-27» состоялся 30 мая с космодрома Байконур.
Грузовой корабль доставил на МКС 2504 кг грузов, в том числе 1290 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, 754 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 40 кг азота для пополнения атмосферы МКС.
Пуск российской ракеты-носителя стал восьмым в 2024 г., в том числе четвертым – с Байконура и вторым – с кораблем «Прогресс», отмечали в «Роскосмосе». Для кораблей семейства «Прогресс» полет стал 180-м в истории.
15 февраля с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-26». Корабль занял место «Прогресса МС-24», который был затоплен в Тихом океане 13 февраля.