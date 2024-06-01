Корабль «Прогресс МС-27» пристыковался к МКС

Пуск российской ракеты-носителя стал восьмым в 2024 г., в том числе четвертым – с Байконура и вторым – с кораблем «Прогресс», отмечали в «Роскосмосе». Для кораблей семейства «Прогресс» полет стал 180-м в истории.