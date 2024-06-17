Из App Store пропало приложение российского видеохостинга Rutube
Из магазина App Store для мобильных устройств на базе операционных систем iOS пропало приложение российского видеохостинга Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»). При этом в ответе на поисковой запрос предлагаются приложения от этого разработчика – «Студия Rutube» и «Rutube детям».
«Наше приложение временно заблокировано в App Store, мы работаем над решением этого вопроса. Все остальное работает в штатном режиме», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе Rutube.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что «ничем кроме как цензурой это не назвать». В американской компании Apple, которая является разработчиком App Store, ситуацию пока не комментировали. В магазине Google Play приложение по-прежнему доступно.
Rutube позиционирует себя как крупнейшая российская платформа для просмотра и размещения аудио- и видеороликов. 15 июня на полях Петербургского международного экономического форума заместитель генерального директора и куратор цифровых активов холдинга «Газпром-Медиа» Сергей Косинский заявил, что Rutube с технологической точки зрения готов принять всех российских пользователей американского видеохостинга YouTube. По его словам, уже проведены тесты, подтверждающие это.