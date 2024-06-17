Из App Store пропало приложение российского видеохостинга Rutube

Rutube позиционирует себя как крупнейшая российская платформа для просмотра и размещения аудио- и видеороликов. 15 июня на полях Петербургского международного экономического форума заместитель генерального директора и куратор цифровых активов холдинга «Газпром-Медиа» Сергей Косинский заявил, что Rutube с технологической точки зрения готов принять всех российских пользователей американского видеохостинга YouTube. По его словам, уже проведены тесты, подтверждающие это.