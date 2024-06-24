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Генсек ОДКБ: необходимо сохранить государственный контроль над ИИ

Ведомости

Государственный контроль в сфере искусственного интеллекта (ИИ) необходимо сохранить из-за набора рисков, сообщил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов в интервью ТАСС.

«На мой взгляд, на нынешнем этапе ключевой задачей является сохранение контроля государства над такими технологиями, так как попадание подобного инструмента в руки деструктивных негосударственных игроков может иметь непредсказуемые последствия и дополнительно дестабилизировать международную обстановку», – сказал он.

Тасмагамбетов также перечислил позитивные и негативные аспекты ИИ. К негативным он отнес использование ИИ в военной сфере, в области управления поведением человека и массовым сознанием, а также в политтехнологиях. К позитивным аспектам – оптимизацию процессов, связанных с анализом и прогнозом ситуации с безопасностью «в отдельных регионах и субрегионах».

1 апреля американский бизнесмен Илон Маск заявил, что шансы человечества быть уничтоженным в результате «восстания» ИИ составляют от 10 до 20%, но даже столь высокий риск оправдан. Маск также отметил, что к 2030 г. цифровой интеллект превзойдет все человеческие интеллекты вместе взятые. В связи с этим, по мнению предпринимателя, технологию не стоит обучать лжи. Умеющий лгать цифровой интеллект способен представлять угрозу для всеобщей безопасности.

13 февраля основатель и гендиректор американской компании – разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэм Альтман призвал создать международное объединение для выработки мер безопасности при работе с программами на основе ИИ. Он также признал влияние, которое ИИ может оказать на экономику. В частности, гендиректор указал сенату на то, что технологии могут заменить некоторые рабочие места и спровоцировать увольнения. Кроме того, разработчик заявил законодателям об обеспокоенности, что технология может быть использована для рассылки целенаправленной дезинформации во время выборов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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