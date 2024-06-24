Генсек ОДКБ: необходимо сохранить государственный контроль над ИИ

13 февраля основатель и гендиректор американской компании – разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэм Альтман призвал создать международное объединение для выработки мер безопасности при работе с программами на основе ИИ. Он также признал влияние, которое ИИ может оказать на экономику. В частности, гендиректор указал сенату на то, что технологии могут заменить некоторые рабочие места и спровоцировать увольнения. Кроме того, разработчик заявил законодателям об обеспокоенности, что технология может быть использована для рассылки целенаправленной дезинформации во время выборов.