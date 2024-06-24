Генсек ОДКБ: необходимо сохранить государственный контроль над ИИ
Государственный контроль в сфере искусственного интеллекта (ИИ) необходимо сохранить из-за набора рисков, сообщил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов в интервью ТАСС.
«На мой взгляд, на нынешнем этапе ключевой задачей является сохранение контроля государства над такими технологиями, так как попадание подобного инструмента в руки деструктивных негосударственных игроков может иметь непредсказуемые последствия и дополнительно дестабилизировать международную обстановку», – сказал он.
Тасмагамбетов также перечислил позитивные и негативные аспекты ИИ. К негативным он отнес использование ИИ в военной сфере, в области управления поведением человека и массовым сознанием, а также в политтехнологиях. К позитивным аспектам – оптимизацию процессов, связанных с анализом и прогнозом ситуации с безопасностью «в отдельных регионах и субрегионах».
1 апреля американский бизнесмен Илон Маск заявил, что шансы человечества быть уничтоженным в результате «восстания» ИИ составляют от 10 до 20%, но даже столь высокий риск оправдан. Маск также отметил, что к 2030 г. цифровой интеллект превзойдет все человеческие интеллекты вместе взятые. В связи с этим, по мнению предпринимателя, технологию не стоит обучать лжи. Умеющий лгать цифровой интеллект способен представлять угрозу для всеобщей безопасности.
13 февраля основатель и гендиректор американской компании – разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэм Альтман призвал создать международное объединение для выработки мер безопасности при работе с программами на основе ИИ. Он также признал влияние, которое ИИ может оказать на экономику. В частности, гендиректор указал сенату на то, что технологии могут заменить некоторые рабочие места и спровоцировать увольнения. Кроме того, разработчик заявил законодателям об обеспокоенности, что технология может быть использована для рассылки целенаправленной дезинформации во время выборов.