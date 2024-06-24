Telegram-кликер TapSwap увеличил аудиторию до 56 млн пользователей
Аудитория мини-приложения Telegram TapSwap увеличилась до 56 млн пользователей. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.
«Такая сумасшедшая популярность была достигнута всего за несколько месяцев без какого-либо маркетинга», – отметил Дуров.
Основатель Telegram отметил, что суммарная аудитория TapSwap больше, чем у всех старых проектов на основе блокчейна.
TapSwap – игра на базе Telegram, в которой пользователи зарабатывают криптовалюту, нажимая («тапая») на экран устройства. Каждое нажатие приносит игроку внутриигровую валюту – Shares. Shares можно обменять на токены TAP.