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Роскомнадзор назвал неуважение к России основанием для мер в отношении YouTube

Ведомости

Основанием для принятия мер в отношении YouTube являются многочисленные нарушения законодательства России, неуважение к РФ и ее гражданам, заявили в Роскомнадзоре в ответ на запрос «РИА Новости».

«У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой», – подчеркнули в ведомстве.

26 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал пользователям, чьи каналы заблокировали на западных ресурсах, не стесняться и идти на другие площадки. Он отметил, что Запад продолжит «выкидывать» Россию из своих информационных ресурсов, но, по словам представителя Кремля, «выкинули из одного – нужно идти в другой».

Наряду с этим глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что YouTube в России давно нужно заблокировать, как и все американские сайты и каналы. По его словам, видеохостинг «сразу блокирует» российские каналы, «которые защищают интересы России, интересы Чеченской республики, интересы человека, свободу слова».

В этот же день глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщил о снижении скорости загрузки YouTube до 40%. Причиной указывалось бездействие со стороны компании.

19 июля певец Шаман (Ярослав Дронов) устроил сольный митинг-концерт рядом с посольством США в Москве после блокировки его канала на YouTube. Канал Шамана видеохостинг заблокировал 4 июля вместе с каналами Полины Гагариной, Олега Газманова и Григория Лепса. В Кремле поступок Шамана одобрили.

С 2020 г. YouTube заблокировал более 200 каналов российских государственных медиа и общественных деятелей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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