Роскомнадзор назвал неуважение к России основанием для мер в отношении YouTube
Основанием для принятия мер в отношении YouTube являются многочисленные нарушения законодательства России, неуважение к РФ и ее гражданам, заявили в Роскомнадзоре в ответ на запрос «РИА Новости».
«У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой», – подчеркнули в ведомстве.
26 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал пользователям, чьи каналы заблокировали на западных ресурсах, не стесняться и идти на другие площадки. Он отметил, что Запад продолжит «выкидывать» Россию из своих информационных ресурсов, но, по словам представителя Кремля, «выкинули из одного – нужно идти в другой».
Наряду с этим глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что YouTube в России давно нужно заблокировать, как и все американские сайты и каналы. По его словам, видеохостинг «сразу блокирует» российские каналы, «которые защищают интересы России, интересы Чеченской республики, интересы человека, свободу слова».
В этот же день глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщил о снижении скорости загрузки YouTube до 40%. Причиной указывалось бездействие со стороны компании.
19 июля певец Шаман (Ярослав Дронов) устроил сольный митинг-концерт рядом с посольством США в Москве после блокировки его канала на YouTube. Канал Шамана видеохостинг заблокировал 4 июля вместе с каналами Полины Гагариной, Олега Газманова и Григория Лепса. В Кремле поступок Шамана одобрили.
С 2020 г. YouTube заблокировал более 200 каналов российских государственных медиа и общественных деятелей.