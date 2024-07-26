Роскомнадзор назвал неуважение к России основанием для мер в отношении YouTube

26 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал пользователям, чьи каналы заблокировали на западных ресурсах, не стесняться и идти на другие площадки. Он отметил, что Запад продолжит «выкидывать» Россию из своих информационных ресурсов, но, по словам представителя Кремля, «выкинули из одного – нужно идти в другой».