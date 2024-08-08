NASA может привлечь SpaceX для возвращения с МКС астронавтов Starliner
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) может привлечь SpaceX для возвращения на Землю астронавтов корабля Boeing CST-100 Starliner, сообщает Financial Times.
Астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор должны были вернуться на Землю почти два месяца назад. Они остаются на Международной космической станции (МКС) из-за проблем с кораблем. Астронавты могут пробыть на станции до февраля 2025 г., а к их возвращению могут привлечь миссию SpaceX. Она была запланирована на конец августа, но NASA отложило ее до сентября.
Миссия SpaceX сможет взять на борт только двух астронавтов вместо планируемых четырех, чтобы оставить два места для Уилмор и Уильямса. В NASA пояснили, что специалисты все еще оценивают, какой космический корабль использовать для возвращения астронавтов. Корпорация Boeing сообщила, что «по-прежнему верит в возможности Starliner», при этом опирается на решение NASA.
В июне Boeing осуществила первый пилотируемый запуск корабля CST-100 Starliner к МКС. Цель полета – протестировать способность корабля доставлять экипажи к станции и обратно. Приземление Starliner планировалось через восемь дней после запуска на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.
7 августа NASA отменило запуск корабля Crew Dragon к МКС. Согласно сообщению, наземным командам Starliner необходимо время, чтобы подтвердить надежность системы перед возвращением миссии на Землю. При этом отмечается, что никаких решений относительно возвращения Starliner пока не принято.