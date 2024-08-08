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NASA может привлечь SpaceX для возвращения с МКС астронавтов Starliner

Ведомости

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) может привлечь SpaceX для возвращения на Землю астронавтов корабля Boeing CST-100 Starliner, сообщает Financial Times.

Астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор должны были вернуться на Землю почти два месяца назад. Они остаются на Международной космической станции (МКС) из-за проблем с кораблем. Астронавты могут пробыть на станции до февраля 2025 г., а к их возвращению могут привлечь миссию SpaceX. Она была запланирована на конец августа, но NASA отложило ее до сентября.

Миссия SpaceX сможет взять на борт только двух астронавтов вместо планируемых четырех, чтобы оставить два места для Уилмор и Уильямса. В NASA пояснили, что специалисты все еще оценивают, какой космический корабль использовать для возвращения астронавтов. Корпорация Boeing сообщила, что «по-прежнему верит в возможности Starliner», при этом опирается на решение NASA.

В июне Boeing осуществила первый пилотируемый запуск корабля CST-100 Starliner к МКС. Цель полета – протестировать способность корабля доставлять экипажи к станции и обратно. Приземление Starliner планировалось через восемь дней после запуска на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

7 августа NASA отменило запуск корабля Crew Dragon к МКС. Согласно сообщению, наземным командам Starliner необходимо время, чтобы подтвердить надежность системы перед возвращением миссии на Землю. При этом отмечается, что никаких решений относительно возвращения Starliner пока не принято.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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