NASA может привлечь SpaceX для возвращения с МКС астронавтов Starliner

Астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор должны были вернуться на Землю почти два месяца назад. Они остаются на Международной космической станции (МКС) из-за проблем с кораблем. Астронавты могут пробыть на станции до февраля 2025 г., а к их возвращению могут привлечь миссию SpaceX. Она была запланирована на конец августа, но NASA отложило ее до сентября.