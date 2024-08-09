В сеть утекли эпизоды нескольких проектов Netflix
Несколько эпизодов осенних премьер стриммингового сервиса Netflix, в том числе пять серий второго сезона анимационного проекта «Аркейн» от Riot Games (адаптация игры League of Legends), появились в сети после сбоя в системе безопасности компании. Об этом сообщает IGN.
На опубликованных копиях присутствуют временные метки и водяной знак «Для внутреннего пользования», а также аннотации к музыке и звуковым эффектам.
Кроме того, в сети до официальной премьеры появились семь серий третьего сезона подросткового сериала «Трепет сердца», пишет портал What's on Netflix.
В заявлении, опубликованном 9 августа, Netflix высказался по поводу утечек: «Один из наших партнеров по постпроизводству был взломан, и кадры из нескольких наших фильмов, к сожалению, просочились в интернет. Наша команда предпринимает активные действия, чтобы устранить утечку».