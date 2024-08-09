В сеть утекли эпизоды нескольких проектов Netflix

В заявлении, опубликованном 9 августа, Netflix высказался по поводу утечек: «Один из наших партнеров по постпроизводству был взломан, и кадры из нескольких наших фильмов, к сожалению, просочились в интернет. Наша команда предпринимает активные действия, чтобы устранить утечку».