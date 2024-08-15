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Кабмин выделил 2,5 млрд рублей на поддержку проектов по цифровой трансформации

Ведомости

Правительство России дополнительно выделило 2,5 млрд руб. на льготное кредитование IT-компаний, которые реализуют проекты по цифровой трансформации на основе отечественных решений. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Федеральное финансирование поможет завершить реализацию ранее поддержанных проектов, что особенно важно для дальнейшей цифровизации, цифровой трансформации отраслей экономики и, что еще важнее, для сокращения любой зависимости от иностранных аналогов», – сказал глава кабмина на заседании правительства.

Программа льготного кредитования проектов цифровой трансформации заработала в декабре 2019 г. Компании могут получить заем до 10 млрд руб. Субсидируемая ставка по программе составляет от 1 до 5% годовых, а для аккредитованных предприятий – не выше 3%. Средства можно потратить, в том числе, на приобретение ПО и лицензий на него, создание собственных технологий и софта, зарплату сотрудникам.

В 2022 г. правительство также ввело льготы для IT-специалистов, работающих в аккредитованных компаниях. Наличие компании в реестре Минцифры дает ей право претендовать на льготы по налогам, страховым взносам и др., а также предоставляет ее сотрудникам отсрочку по призыву в армию, в том числе в рамках частичной мобилизации, при соблюдении ряда условий.

29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что в России запускается новый национальный проект «Экономика данных», на его реализацию будет выделено 700 млрд руб. Глава государства пояснил, что в рамках нацпроекта к 2030 г. нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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