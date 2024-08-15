Кабмин выделил 2,5 млрд рублей на поддержку проектов по цифровой трансформации
Правительство России дополнительно выделило 2,5 млрд руб. на льготное кредитование IT-компаний, которые реализуют проекты по цифровой трансформации на основе отечественных решений. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Федеральное финансирование поможет завершить реализацию ранее поддержанных проектов, что особенно важно для дальнейшей цифровизации, цифровой трансформации отраслей экономики и, что еще важнее, для сокращения любой зависимости от иностранных аналогов», – сказал глава кабмина на заседании правительства.
Программа льготного кредитования проектов цифровой трансформации заработала в декабре 2019 г. Компании могут получить заем до 10 млрд руб. Субсидируемая ставка по программе составляет от 1 до 5% годовых, а для аккредитованных предприятий – не выше 3%. Средства можно потратить, в том числе, на приобретение ПО и лицензий на него, создание собственных технологий и софта, зарплату сотрудникам.
В 2022 г. правительство также ввело льготы для IT-специалистов, работающих в аккредитованных компаниях. Наличие компании в реестре Минцифры дает ей право претендовать на льготы по налогам, страховым взносам и др., а также предоставляет ее сотрудникам отсрочку по призыву в армию, в том числе в рамках частичной мобилизации, при соблюдении ряда условий.
29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что в России запускается новый национальный проект «Экономика данных», на его реализацию будет выделено 700 млрд руб. Глава государства пояснил, что в рамках нацпроекта к 2030 г. нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.