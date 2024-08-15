Кабмин выделил 2,5 млрд рублей на поддержку проектов по цифровой трансформации

Программа льготного кредитования проектов цифровой трансформации заработала в декабре 2019 г. Компании могут получить заем до 10 млрд руб. Субсидируемая ставка по программе составляет от 1 до 5% годовых, а для аккредитованных предприятий – не выше 3%. Средства можно потратить, в том числе, на приобретение ПО и лицензий на него, создание собственных технологий и софта, зарплату сотрудникам.