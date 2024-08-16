«Яндекс» приступил к разработке аналога Miro

В этот день вступят в силу новые санкции США, связанные с Россией и КНР. Согласно поправкам, запрещается предоставление услуг в сфере программного обеспечения, IT-консультирования и проектирования лицам в России. Под ограничения попали 33 физических лица и более 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов.