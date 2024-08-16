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«Яндекс» приступил к разработке аналога Miro

Ведомости

«Яндекс» запустил работу по созданию платформы «онлайн-досок» для совместной работы, которая будет функционировать как аналог Miro. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Новый сервис может стать частью офисной среды «Яндекс 360». В «Яндексе» не раскрыли подробностей реализации проекта, как и ориентировочную дату запуска, указало агентство.

С 12 сентября российские и белорусские аккаунты платформы для совместной удаленной работы Miro остановят работу – соответствующие письма получили владельцы платных аккаунтов. Мера связана с новыми санкциями. Miro заявила, что больше не может обслуживать клиентов, зарегистрированных в «запрещенном регионе».

В этот день вступят в силу новые санкции США, связанные с Россией и КНР. Согласно поправкам, запрещается предоставление услуг в сфере программного обеспечения, IT-консультирования и проектирования лицам в России. Под ограничения попали 33 физических лица и более 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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