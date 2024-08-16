«Яндекс» приступил к разработке аналога Miro
Новый сервис может стать частью офисной среды «Яндекс 360». В «Яндексе» не раскрыли подробностей реализации проекта, как и ориентировочную дату запуска, указало агентство.
С 12 сентября российские и белорусские аккаунты платформы для совместной удаленной работы Miro остановят работу – соответствующие письма получили владельцы платных аккаунтов. Мера связана с новыми санкциями. Miro заявила, что больше не может обслуживать клиентов, зарегистрированных в «запрещенном регионе».
В этот день вступят в силу новые санкции США, связанные с Россией и КНР. Согласно поправкам, запрещается предоставление услуг в сфере программного обеспечения, IT-консультирования и проектирования лицам в России. Под ограничения попали 33 физических лица и более 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов.