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OpenAI заблокировала иранские аккаунты в ChatGPT за сообщения о выборах в США

Ведомости

Создавшая ChatGPT компания OpenAI заявила об удалении иранских аккаунтов в сервисе, которые, по ее данным, использовали чат-бот для создания контента о выборах в США, конфликте в секторе Газа и других темах. Об этом со ссылкой на заявление компании пишет Reuters.

Блокировка затронула аккаунты иранской группы Storm-2035, уточнила OpenAI. По данным разработчика ChatGPT, учетные записи занимались созданием комментариев о кандидатах на президентских выборах в США, о конфликте в секторе Газа и участии представителей Израиля в Олимпийских играх. Этот контент, как пишет Reuters, затем распространялся в социальных сетях и на веб-сайтах. OpenAI предполагает, что операция не достигла значимого вовлечения аудитории, а большинство выявленных сообщений в соцсетях получили мало или совсем не получили лайков, репостов или комментариев. Компания продолжает отслеживать действия на предмет нарушений, говорится в сообщении разработчика.

Иранская сеть Storm-2035 состоит из четырех веб-сайтов, которые «маскируются» под новостные агентства и активно взаимодействует с группами избирателей США, указывает Reuters со ссылкой на данные Microsoft. В конце июня агентство писало, что OpenAI планирует полностью закрыть доступ к технологиям искусственного интеллекта (ИИ) для организаций в Китае и некоторых других странах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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