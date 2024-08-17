OpenAI заблокировала иранские аккаунты в ChatGPT за сообщения о выборах в США

Блокировка затронула аккаунты иранской группы Storm-2035, уточнила OpenAI. По данным разработчика ChatGPT, учетные записи занимались созданием комментариев о кандидатах на президентских выборах в США, о конфликте в секторе Газа и участии представителей Израиля в Олимпийских играх. Этот контент, как пишет Reuters, затем распространялся в социальных сетях и на веб-сайтах. OpenAI предполагает, что операция не достигла значимого вовлечения аудитории, а большинство выявленных сообщений в соцсетях получили мало или совсем не получили лайков, репостов или комментариев. Компания продолжает отслеживать действия на предмет нарушений, говорится в сообщении разработчика.