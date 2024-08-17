OpenAI заблокировала иранские аккаунты в ChatGPT за сообщения о выборах в США
Создавшая ChatGPT компания OpenAI заявила об удалении иранских аккаунтов в сервисе, которые, по ее данным, использовали чат-бот для создания контента о выборах в США, конфликте в секторе Газа и других темах. Об этом со ссылкой на заявление компании пишет Reuters.
Блокировка затронула аккаунты иранской группы Storm-2035, уточнила OpenAI. По данным разработчика ChatGPT, учетные записи занимались созданием комментариев о кандидатах на президентских выборах в США, о конфликте в секторе Газа и участии представителей Израиля в Олимпийских играх. Этот контент, как пишет Reuters, затем распространялся в социальных сетях и на веб-сайтах. OpenAI предполагает, что операция не достигла значимого вовлечения аудитории, а большинство выявленных сообщений в соцсетях получили мало или совсем не получили лайков, репостов или комментариев. Компания продолжает отслеживать действия на предмет нарушений, говорится в сообщении разработчика.
Иранская сеть Storm-2035 состоит из четырех веб-сайтов, которые «маскируются» под новостные агентства и активно взаимодействует с группами избирателей США, указывает Reuters со ссылкой на данные Microsoft. В конце июня агентство писало, что OpenAI планирует полностью закрыть доступ к технологиям искусственного интеллекта (ИИ) для организаций в Китае и некоторых других странах.