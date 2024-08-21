Сайт «Сбой.рф» восстановил работу
Сервис «Сбой.рф» восстановил работу после массового сбоя, убедился корреспондент «Ведомостей».
До этого 21 августа сайт был недоступен. Сбой также произошел в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) из-за DDos-атаки.
Сбой в работе ряда сервисов в России фиксировался Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) с 14:00 мск 21 августа. По данным на 15:00, DDos-атака была отражена. Сервисы восстановили работу в обычном режиме.
Кибератаки на российских операторов связи начали усиливаться с середины июля, сообщал эксперт Kaspersky DDoS Protection Вячеслав Кириллов. По его словам, 95% атакуемого трафика фиксируется с российских IP-адресов. Он подчеркнул, что ранее такие объемы трафика в рамках одной страны не наблюдались.