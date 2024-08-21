Сайт «Сбой.рф» восстановил работу

Кибератаки на российских операторов связи начали усиливаться с середины июля, сообщал эксперт Kaspersky DDoS Protection Вячеслав Кириллов. По его словам, 95% атакуемого трафика фиксируется с российских IP-адресов. Он подчеркнул, что ранее такие объемы трафика в рамках одной страны не наблюдались.