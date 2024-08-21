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Сайт «Сбой.рф» восстановил работу

Ведомости

Сервис «Сбой.рф» восстановил работу после массового сбоя, убедился корреспондент «Ведомостей».

До этого 21 августа сайт был недоступен. Сбой также произошел в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) из-за DDos-атаки.

Сбой в работе ряда сервисов в России фиксировался Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) с 14:00 мск 21 августа. По данным на 15:00, DDos-атака была отражена. Сервисы восстановили работу в обычном режиме.

Кибератаки на российских операторов связи начали усиливаться с середины июля, сообщал эксперт Kaspersky DDoS Protection Вячеслав Кириллов. По его словам, 95% атакуемого трафика фиксируется с российских IP-адресов. Он подчеркнул, что ранее такие объемы трафика в рамках одной страны не наблюдались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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