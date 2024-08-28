Операторы связи пытаются самостоятельно ускорить YouTube

Источник газеты на телеком-рынке отметил, что внедрение решений, которые позволяют обходить блокировку, доходит до десятков случаев. Издание обнаружило два объявления операторов фиксированного интернета в Северо-Западном федеральном округе, в которых сообщается, что YouTube на их сетях доступен без «дополнительных инструментов». В одном из них указано, что пользовательский трафик перенаправляется с российских серверов Google на европейские.