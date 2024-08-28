Операторы связи пытаются самостоятельно ускорить YouTube
Операторы связи внедряют решения, которые преодолевают замедление видеохостинга YouTube и делают сервис доступным для абонентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Собеседник издания уточнил, что подобные решения принимаются, поскольку официального объявления регуляторов о причинах замедления работы сервиса и ограничений на его использование в России нет. По его словам, в настоящий момент применение инструментов обхода замедления не влечет ответственности для операторов.
«Некоторые операторы ищут возможность привлечь новых абонентов перед активным сезоном за счет использования средств обхода», – подчеркивает генеральный директор «Комфортела» Дмитрий Петров.
Источник газеты на телеком-рынке отметил, что внедрение решений, которые позволяют обходить блокировку, доходит до десятков случаев. Издание обнаружило два объявления операторов фиксированного интернета в Северо-Западном федеральном округе, в которых сообщается, что YouTube на их сетях доступен без «дополнительных инструментов». В одном из них указано, что пользовательский трафик перенаправляется с российских серверов Google на европейские.
В июле стало известно, что YouTube заблокировал 207 каналов российских государственных СМИ и общественных деятелей с 2020 г. 4 июля видеохостинг удалил аккаунты попавших под санкции Евросоюза российских исполнителей, в том числе певицы Полины Гагариной и народных артистов России Олега Газманова и Григория Лепса.