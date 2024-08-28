Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Операторы связи пытаются самостоятельно ускорить YouTube

Ведомости

Операторы связи внедряют решения, которые преодолевают замедление видеохостинга YouTube и делают сервис доступным для абонентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседник издания уточнил, что подобные решения принимаются, поскольку официального объявления регуляторов о причинах замедления работы сервиса и ограничений на его использование в России нет. По его словам, в настоящий момент применение инструментов обхода замедления не влечет ответственности для операторов.

«Некоторые операторы ищут возможность привлечь новых абонентов перед активным сезоном за счет использования средств обхода», – подчеркивает генеральный директор «Комфортела» Дмитрий Петров.

Источник газеты на телеком-рынке отметил, что внедрение решений, которые позволяют обходить блокировку, доходит до десятков случаев. Издание обнаружило два объявления операторов фиксированного интернета в Северо-Западном федеральном округе, в которых сообщается, что YouTube на их сетях доступен без «дополнительных инструментов». В одном из них указано, что пользовательский трафик перенаправляется с российских серверов Google на европейские.

Замедление YouTube в России началось в июле. 3 августа YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей. Видео при этом продолжало воспроизводиться в высоком качестве в «Яндекс.Браузере» и в десктопной версии Safari.

В июле стало известно, что YouTube заблокировал 207 каналов российских государственных СМИ и общественных деятелей с 2020 г. 4 июля видеохостинг удалил аккаунты попавших под санкции Евросоюза российских исполнителей, в том числе певицы Полины Гагариной и народных артистов России Олега Газманова и Григория Лепса.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных