TelecomDaily: «VK Видео» приближается к YouTube по популярности в России

ТАСС со ссылкой на результаты опроса агентства медиаисследований Mindscapes пишет, что стабильная работа видеохостинга YouTube волнует только чуть более трети россиян. При этом 29% опрошенных намерены использовать VPN в том случае, если платформа прекратит работу в России. Еще 33% респондентов заявили, что уйдут на другие площадки, а 38% не будут посещать видеохостинги.