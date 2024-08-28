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TelecomDaily: «VK Видео» приближается к YouTube по популярности в России

Ведомости

Знание пользователей в России о хостинге «VK Видео» составляет 86%, о YouTube – 97%, следует из исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Регулярно американский сервис YouTube смотрят 90% россиян. Доля регулярных просмотров в «VK Видео» составляет 51%. Треть зрителей смотрит Rutube (33%) и менее трети – «Дзен» (30%).

«Отечественные платформы – “VK Видео”, Rutube и “Дзен” – за годы работы в России также получили огромную совокупную зрительскую аудиторию, рост которой ускорился на фоне замедления работы YouTube», – говорится в материале.

При этом чаще рекомендуют YouTube – за сервис проголосовали 45% опрошенных. «VK Видео» советуют знакомым 31% респондентов, «Одноклассники» – 20%. Удовлетворенность качеством видеосервисов у YouTube, VK и «Одноклассники» сопоставима и составляет от 4,17 до 4,42 баллов из 5, следует из исследования.

ТАСС со ссылкой на результаты опроса агентства медиаисследований Mindscapes пишет, что стабильная работа видеохостинга YouTube волнует только чуть более трети россиян. При этом 29% опрошенных намерены использовать VPN в том случае, если платформа прекратит работу в России. Еще 33% респондентов заявили, что уйдут на другие площадки, а 38% не будут посещать видеохостинги.

В начале августа у пользователей из России возникли проблемы с доступом к американскому сервису YouTube. Тогда на фоне замедления YouTube российские видеостриминги «VK Видео» и RuTube вошли в топ-3 по числу скачиваний среди бесплатных приложений в магазине App Store и Google Play.

Российские власти заявляли, что проблемы в работе связаны с бездействием Google. В Google заверяли, что сбои в работе YouTube не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации.

«Ведомости» со ссылкой на представителя VK писали, что компания улучшила свою сеть доставки контента (CDN) в ответ на рост числа пользователей и трафика «VK Видео». С начала 2024 г. видеотрафик увеличился на 30%, что потребовало от компании увеличения мощностей сети.

При этом аналогичную систему ускорения выдачи контента использует Google, это позволяет быстрее скачивать ролики с принадлежащего американской компании сервиса YouТube.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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