Операторы связи заявили о дискриминации из-за замедления YouTube
Провайдеры просят возбудить производство по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». В письме к ФАС говорится, что в последние месяцы операторы столкнулись с «сильным и неравномерным» замедлением работы YouTube, Google и его сервисов, «что спровоцировало кратное увеличение количества жалоб пользователей к провайдерам».
Дискриминация же заключается в том, что при загрузке YouTube через Wi-Fi наблюдается значительное ухудшение доступа к видеохостингу, но при этом на сотовых сетях замедление YouTube незначительное. Это нарушает правила свободного рынка, считает ассоциация. В результате небольшие региональные компании «массово теряют абонентскую базу», а абоненты все чаще переключаются на услуги сотовых операторов, сказано в письме.
Провайдеры предположили, что разница в доступе к YouTube связана с «внешним воздействием» с помощью ТСПУ, которые находятся в ведении Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ; подведомственное предприятие Роскомнадзора). Источник РБК в одном из операторов связи отметил, что Роскомнадзор действительно установил на сети разные типы ТСПУ, но проследить работу этого оборудования может только ведомство.
В ФАС подтвердили получение жалобы.
Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале пояснял, что отличие в скорости работы YouTube на мобильных сетях и у провайдеров связано с несколькими факторами: разной пропускной способностью сетей, «недостаточной вычислительной мощностью» серверов Google и отличиями политики корпорации в отношении доступа к мобильной и браузерной версиям видеохостинга.
Замедление YouTube в России началось в июле. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о снижении скорости загрузки YouТube до 40% из-за бездействия со стороны компании. По словам парламентария, примерно 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ. Они требуют постоянного обслуживания, которое не проводится корпорацией из-за санкций. Он предупредил, что в будущем скорость загрузки YouТube упадет до 70%.
3 августа видеохостинг перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей.