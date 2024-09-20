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Операторы связи заявили о дискриминации из-за замедления YouTube

Ведомости

Ассоциация «Ростелесеть» (объединяет более 200 региональных операторов связи) пожаловалась в ФАС на дискриминацию из-за замедления работы YouТube. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо, направленное в службу 12 сентября.

Провайдеры просят возбудить производство по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». В письме к ФАС говорится, что в последние месяцы операторы столкнулись с «сильным и неравномерным» замедлением работы YouTube, Google и его сервисов, «что спровоцировало кратное увеличение количества жалоб пользователей к провайдерам».

Дискриминация же заключается в том, что при загрузке YouTube через Wi-Fi наблюдается значительное ухудшение доступа к видеохостингу, но при этом на сотовых сетях замедление YouTube незначительное. Это нарушает правила свободного рынка, считает ассоциация. В результате небольшие региональные компании «массово теряют абонентскую базу», а абоненты все чаще переключаются на услуги сотовых операторов, сказано в письме.

Провайдеры предположили, что разница в доступе к YouTube связана с «внешним воздействием» с помощью ТСПУ, которые находятся в ведении Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ; подведомственное предприятие Роскомнадзора). Источник РБК в одном из операторов связи отметил, что Роскомнадзор действительно установил на сети разные типы ТСПУ, но проследить работу этого оборудования может только ведомство.

В ФАС подтвердили получение жалобы.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале пояснял, что отличие в скорости работы YouTube на мобильных сетях и у провайдеров связано с несколькими факторами: разной пропускной способностью сетей, «недостаточной вычислительной мощностью» серверов Google и отличиями политики корпорации в отношении доступа к мобильной и браузерной версиям видеохостинга.

Замедление YouTube в России началось в июле. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о снижении скорости загрузки YouТube до 40% из-за бездействия со стороны компании. По словам парламентария, примерно 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ. Они требуют постоянного обслуживания, которое не проводится корпорацией из-за санкций. Он предупредил, что в будущем скорость загрузки YouТube упадет до 70%.

3 августа видеохостинг перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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