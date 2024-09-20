Операторы связи заявили о дискриминации из-за замедления YouTube

Дискриминация же заключается в том, что при загрузке YouTube через Wi-Fi наблюдается значительное ухудшение доступа к видеохостингу, но при этом на сотовых сетях замедление YouTube незначительное. Это нарушает правила свободного рынка, считает ассоциация. В результате небольшие региональные компании «массово теряют абонентскую базу», а абоненты все чаще переключаются на услуги сотовых операторов, сказано в письме.