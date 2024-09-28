Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС

Изначально старт был запланирован на 25 сентября, затем его отложили до 28 сентября. На Crew Dragon есть четыре места для членов экипажа, но в этот раз на корабле к МКС отправятся только двое – Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг. Два свободных места нужны для спуска на Землю астронавтов Суниты Уильямс и Бутча Уилмора, которые застряли на МКС с июня из-за неполадок с кораблем Boeing Starliner.