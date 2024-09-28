Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС
Корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Александром Горбуновым стартовал к Международной космической станции (МКС) в 20:17 мск. Об этом сообщила госкорпорация в своем Telegram-канале.
«Сегодня в 20:17 мск со стартового комплекса площадки 40 космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартовала ракета Falcon-9 с кораблем Crew Dragon, на котором на МКС отправился экипаж миссии Crew 9», – сказано в сообщении.
Выведение Crew Dragon на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты-носителя прошли штатно. Стыковка корабля к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС запланирована на 30 сентября в 00:30 мск.
Изначально старт был запланирован на 25 сентября, затем его отложили до 28 сентября. На Crew Dragon есть четыре места для членов экипажа, но в этот раз на корабле к МКС отправятся только двое – Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг. Два свободных места нужны для спуска на Землю астронавтов Суниты Уильямс и Бутча Уилмора, которые застряли на МКС с июня из-за неполадок с кораблем Boeing Starliner.
Это первый полет Горбунова в космос. В ходе пятимесячной миссии специалисты NASA и «Роскосмоса» проведут несколько исследований и выполнят работы по техническому обслуживанию.