Орешкин: проблему дефицита кадров можно решить роботизацией

Сейчас безработица в стране находится на историческом минимуме – 2,4%. В июне 2024 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил о нехватке кадров. К 2030 г. дефицит работников может составить 2,4 млн человек, приводил он данные Минтруда. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что «еще 15-20 лет назад был вопрос – как найти работу, а сейчас – как найти кадры»,