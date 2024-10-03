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Орешкин: проблему дефицита кадров можно решить роботизацией

Ведомости

Проблему дефицита кадров во всех отраслях можно решить при помощи роботизации. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на международном форуме «Иннополис». 

«Роботизация – это прямой путь к преодолению дефицита кадров, который касается всех отраслей», – сказал он (цитата по ТАСС).

Орешкин отметил, что этот процесс уже идет. Роботизированы целые линии на новых предприятиях. По его словам, не менее важны логистика, хранение и сортировка, которые также требуют большого количества работников.

Замглавы АП добавил, что на фоне роста зарплат автоматизация «с каждой следующей итерацией будет становится все выгоднее». Он напомнил, что в России существует большое количество мер поддержки, включая налоговые льготы, как производителей роботов, так и тех, кто их внедряет.

Сейчас безработица в стране находится на историческом минимуме – 2,4%. В июне 2024 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил о нехватке кадров. К 2030 г. дефицит работников может составить 2,4 млн человек, приводил он данные Минтруда. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что «еще 15-20 лет назад был вопрос – как найти работу, а сейчас – как найти кадры», 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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