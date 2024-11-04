TON запускает инициативу развития кросс-чейн-инноваций с сетью Mantle

29 октября генеральный директор компании-проекта блокчейн-платформы Ethereum ConsenSys Джозеф Лубин подтвердил сообщения о намерении компании сократить численность штата на 20%, или на 162 сотрудника. По словам Лубина, реструктуризация в компании в первую очередь связана с оптимизацией процессов, а не с давлением со стороны американской комиссии по ценным бумагам (SEC), которая направляет штрафы и уведомления о проверках компании.