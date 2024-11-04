TON запускает инициативу развития кросс-чейн-инноваций с сетью Mantle
Акселератор блокчейн-платформы TON запускает инициативу, направленную на развитие кросс-чейн-инноваций между своей сетью и сетью Mantle от партнера Ethereum Virtual Machine (EVM). Вложения составят $5 млн, говорится в сообщении платформы.
Инициативе дано название Synergy («Синергия»). «Синергия» должна создать бесшовную интеграцию между пользователями TON и адаптивностью сетей EVM, устанавливая новый стандарт в кросс-цепных проектах. В рамках запуска системы охват пользователей обеих платформ может достичь 950 млн пользователей Telegram с активами на сумму более чем $90 млрд кросс-цепной ликвидности.
Глава отдела бизнес-инициатив TON Accelerator София Рускони призвала новых разработчиков в ближайшее время воспользоваться возможностью ознакомления с объединенной платформой, так как, по ее словам, в настоящий момент наилучшее время для участия в развитии инициативы.
29 октября генеральный директор компании-проекта блокчейн-платформы Ethereum ConsenSys Джозеф Лубин подтвердил сообщения о намерении компании сократить численность штата на 20%, или на 162 сотрудника. По словам Лубина, реструктуризация в компании в первую очередь связана с оптимизацией процессов, а не с давлением со стороны американской комиссии по ценным бумагам (SEC), которая направляет штрафы и уведомления о проверках компании.