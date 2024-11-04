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TON запускает инициативу развития кросс-чейн-инноваций с сетью Mantle

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Акселератор блокчейн-платформы TON запускает инициативу, направленную на развитие кросс-чейн-инноваций между своей сетью и сетью Mantle от партнера Ethereum Virtual Machine (EVM). Вложения составят $5 млн, говорится в сообщении платформы.

Инициативе дано название Synergy («Синергия»). «Синергия» должна создать бесшовную интеграцию между пользователями TON и адаптивностью сетей EVM, устанавливая новый стандарт в кросс-цепных проектах. В рамках запуска системы охват пользователей обеих платформ может достичь 950 млн пользователей Telegram с активами на сумму более чем $90 млрд кросс-цепной ликвидности.

Глава отдела бизнес-инициатив TON Accelerator София Рускони призвала новых разработчиков в ближайшее время воспользоваться возможностью ознакомления с объединенной платформой, так как, по ее словам, в настоящий момент наилучшее время для участия в развитии инициативы.

29 октября генеральный директор компании-проекта блокчейн-платформы Ethereum ConsenSys Джозеф Лубин подтвердил сообщения о намерении компании сократить численность штата на 20%, или на 162 сотрудника. По словам Лубина, реструктуризация в компании в первую очередь связана с оптимизацией процессов, а не с давлением со стороны американской комиссии по ценным бумагам (SEC), которая направляет штрафы и уведомления о проверках компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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