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Novo Nordisk рассчитывает вывести на рынок более эффективного конкурента Ozempic

Ведомости

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk рассчитывает, что ее новый препарат для лечения ожирения CagriSema поможет пациентам сбросить не менее 25% массы тела без усиления побочных эффектов. Об этом пишет Bloomberg.

Семаглутид, блокирующий аппетит, от компании Novo Nordisk, продаваемый под торговыми марками Ozempic и Wegovy, вероятно, станет самым продаваемым лекарственным препаратом в мире в следующем году, пишет Bloomberg. Однако, чтобы сохранить лидерство в «горячей» сфере борьбы с ожирением, Novo должна доказать к декабрю, что у нее есть что-то еще лучше. Главный конкурент датского производителя лекарств Eli Lilly & Co. представила еще одно лекарство – Zepbound, также известное как Mounjaro, – которое пока показало еще большую потерю веса, чем Wegovy. Ряд других компаний идут по пятам с препаратами следующего поколения. Срок действия европейского патента семаглутида истекает к 2031 г. В Китае, где препарат потеряет патентную защиту в 2026 г., потенциальные конкуренты-дженерики уже готовятся выйти на рынок.

Чтобы оставаться на шаг впереди, Novo Nordisk обратилась к соединению под названием кагрилинтид. Вместе с семаглутидом, который замедляет продвижение пищи по пищеварительной системе, имитируя гормон GLP-1, кагрилинтид образует гибридную форму, которую компания называет CagriSema. Novo делает ставку на то, что этот дуэт покажет свою эффективность, и прогнозирует, что он поможет пациентам сбросить не менее 25% массы тела. Это сделало бы его самым эффективным методом лечения на сегодняшний день с точки зрения потери веса в ходе крупного клинического исследования – потенциально без большего количества побочных эффектов, чем у препарата Wegovy.

Ученые компании предположили, что эта комбинация может помочь предотвратить одну из самых больших проблем, связанных с препаратами от ожирения, – эффект йо-йо, когда пациенты набирают сброшенный вес, как только перестают принимать препарат. Компания Novo также изучает эффективность CagriSema в качестве средства для лечения диабета 2-го типа.

Препарат Zepbound от Eli Lilly, известный в Европе как Mounjaro для лечения ожирения, а в США – для лечения диабета, показал потерю веса около 21% при максимальной дозировке, в то время как Wegovy от Novo показал потерю веса около 15%.

Ozempic был разработан в 2012 г. как препарат для лечения сахарного диабета второго типа, но впоследствии показал эффективность в борьбе с ожирением, и в 2021–2022 гг. на американский и европейский рынки была выпущена вариация семаглутида под брендом вегови, предназначенная уже непосредственно для этого. В результате препарат начал стремительно набирать популярность.

Семаглутид имитирует работу глюкагоноподобного пептида-1 – гормона, вырабатывающегося в кишечнике после приема пищи. Естественный гормон быстро распадается, а его аналог – семаглутид – имеет пролонгированное действие. Так он снижает уровень глюкозы в крови. Благодаря семаглутиду опорожнение желудка замедляется, на него реагируют участки мозга, отвечающие за аппетит, соответственно человек меньше чувствует голод. Эффект препарата может варьироваться в зависимости от конкретного пациента, его состояния здоровья и наличия сопутствующих заболеваний. Ozempic и его аналоги необходимо принимать под контролем врача, поскольку он влияет на уровень сахара в крови, что может привести к гипогликемии или другим серьезным осложнениям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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