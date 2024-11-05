Novo Nordisk рассчитывает вывести на рынок более эффективного конкурента Ozempic

Семаглутид, блокирующий аппетит, от компании Novo Nordisk, продаваемый под торговыми марками Ozempic и Wegovy, вероятно, станет самым продаваемым лекарственным препаратом в мире в следующем году, пишет Bloomberg. Однако, чтобы сохранить лидерство в «горячей» сфере борьбы с ожирением, Novo должна доказать к декабрю, что у нее есть что-то еще лучше. Главный конкурент датского производителя лекарств Eli Lilly & Co. представила еще одно лекарство – Zepbound, также известное как Mounjaro, – которое пока показало еще большую потерю веса, чем Wegovy. Ряд других компаний идут по пятам с препаратами следующего поколения. Срок действия европейского патента семаглутида истекает к 2031 г. В Китае, где препарат потеряет патентную защиту в 2026 г., потенциальные конкуренты-дженерики уже готовятся выйти на рынок.