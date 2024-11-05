Novo Nordisk рассчитывает вывести на рынок более эффективного конкурента Ozempic
Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk рассчитывает, что ее новый препарат для лечения ожирения CagriSema поможет пациентам сбросить не менее 25% массы тела без усиления побочных эффектов. Об этом пишет Bloomberg.
Семаглутид, блокирующий аппетит, от компании Novo Nordisk, продаваемый под торговыми марками Ozempic и Wegovy, вероятно, станет самым продаваемым лекарственным препаратом в мире в следующем году, пишет Bloomberg. Однако, чтобы сохранить лидерство в «горячей» сфере борьбы с ожирением, Novo должна доказать к декабрю, что у нее есть что-то еще лучше. Главный конкурент датского производителя лекарств Eli Lilly & Co. представила еще одно лекарство – Zepbound, также известное как Mounjaro, – которое пока показало еще большую потерю веса, чем Wegovy. Ряд других компаний идут по пятам с препаратами следующего поколения. Срок действия европейского патента семаглутида истекает к 2031 г. В Китае, где препарат потеряет патентную защиту в 2026 г., потенциальные конкуренты-дженерики уже готовятся выйти на рынок.
Чтобы оставаться на шаг впереди, Novo Nordisk обратилась к соединению под названием кагрилинтид. Вместе с семаглутидом, который замедляет продвижение пищи по пищеварительной системе, имитируя гормон GLP-1, кагрилинтид образует гибридную форму, которую компания называет CagriSema. Novo делает ставку на то, что этот дуэт покажет свою эффективность, и прогнозирует, что он поможет пациентам сбросить не менее 25% массы тела. Это сделало бы его самым эффективным методом лечения на сегодняшний день с точки зрения потери веса в ходе крупного клинического исследования – потенциально без большего количества побочных эффектов, чем у препарата Wegovy.
Ученые компании предположили, что эта комбинация может помочь предотвратить одну из самых больших проблем, связанных с препаратами от ожирения, – эффект йо-йо, когда пациенты набирают сброшенный вес, как только перестают принимать препарат. Компания Novo также изучает эффективность CagriSema в качестве средства для лечения диабета 2-го типа.
Препарат Zepbound от Eli Lilly, известный в Европе как Mounjaro для лечения ожирения, а в США – для лечения диабета, показал потерю веса около 21% при максимальной дозировке, в то время как Wegovy от Novo показал потерю веса около 15%.
Ozempic был разработан в 2012 г. как препарат для лечения сахарного диабета второго типа, но впоследствии показал эффективность в борьбе с ожирением, и в 2021–2022 гг. на американский и европейский рынки была выпущена вариация семаглутида под брендом вегови, предназначенная уже непосредственно для этого. В результате препарат начал стремительно набирать популярность.
Семаглутид имитирует работу глюкагоноподобного пептида-1 – гормона, вырабатывающегося в кишечнике после приема пищи. Естественный гормон быстро распадается, а его аналог – семаглутид – имеет пролонгированное действие. Так он снижает уровень глюкозы в крови. Благодаря семаглутиду опорожнение желудка замедляется, на него реагируют участки мозга, отвечающие за аппетит, соответственно человек меньше чувствует голод. Эффект препарата может варьироваться в зависимости от конкретного пациента, его состояния здоровья и наличия сопутствующих заболеваний. Ozempic и его аналоги необходимо принимать под контролем врача, поскольку он влияет на уровень сахара в крови, что может привести к гипогликемии или другим серьезным осложнениям.