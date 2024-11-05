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Meta разрешила госагентствам США использовать свои ИИ-модели в военных целях

Речь идет о моделях Llama с открытым кодом
Ведомости

Корпорация Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) разрешила правительственным агентствам США использовать свои модели искусственного интеллекта в сфере обороны и национальной безопасности. Это следует из официального заявления, опубликованного на сайте компании.

«Будучи американской компанией, которая во многом обязана своим успехом предпринимательскому духу и демократическим ценностям, Meta хочет внести вклад в поддержку безопасности и экономического процветания США, а также ее ближайших союзников», – сказано в заявлении.

Речь идет о моделях Llama с открытым кодом. Среди предприятий, с которыми сотрудничает корпорация, указаны разработчики программных обеспечений Oracle и IBM, военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, а также Microsoft, Amazon Web Services и Snowflake.

Как указано в заявлении, Oracle использует ИИ-технологии от Meta для синтеза документов по техобслуживанию самолетов. Корпорация Lockheed Martin с помощью ИИ-системы ускорила генерацию кода и анализ данных. Amazon Web Services и Microsoft используют ИИ для обеспечения безопасности конфиденциальных данных.

Согласно позиции Meta, США и союзники заинтересованы в том, чтобы американские модели с открытым исходным кодом превзошли модели из Китая и других стран. В качестве цели указывается «сохранение технологического преимущества» США, при этом распространяя доступ к ИИ по всему миру.

В июле Национальное управление по телекоммуникациям и информации минторга США заявило о поддержке ИИ-моделей с открытым кодом. Утверждается, что они позволяют разработчикам расширять доступность инструментов для компаний, исследователей, некоммерческих организаций и частных лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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