Meta разрешила госагентствам США использовать свои ИИ-модели в военных целях

Согласно позиции Meta, США и союзники заинтересованы в том, чтобы американские модели с открытым исходным кодом превзошли модели из Китая и других стран. В качестве цели указывается «сохранение технологического преимущества» США, при этом распространяя доступ к ИИ по всему миру.