Meta разрешила госагентствам США использовать свои ИИ-модели в военных целях

Meta разрешила госагентствам США использовать свои ИИ-модели в военных целяхРечь идет о моделях Llama с открытым кодом
Корпорация Meta
«Будучи американской компанией, которая во многом обязана своим успехом предпринимательскому духу и демократическим ценностям, Meta хочет внести вклад в поддержку безопасности и экономического процветания США, а также ее ближайших союзников», – сказано в заявлении.
Речь идет о моделях Llama с открытым кодом. Среди предприятий, с которыми сотрудничает корпорация, указаны разработчики программных обеспечений Oracle и IBM, военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, а также Microsoft, Amazon Web Services и Snowflake.
Как указано в заявлении, Oracle использует ИИ-технологии от Meta для синтеза документов по техобслуживанию самолетов. Корпорация Lockheed Martin с помощью ИИ-системы ускорила генерацию кода и анализ данных. Amazon Web Services и Microsoft используют ИИ для обеспечения безопасности конфиденциальных данных.
Согласно позиции Meta, США и союзники заинтересованы в том, чтобы американские модели с открытым исходным кодом превзошли модели из Китая и других стран. В качестве цели указывается «сохранение технологического преимущества» США, при этом распространяя доступ к ИИ по всему миру.
В июле Национальное управление по телекоммуникациям и информации минторга США заявило о поддержке ИИ-моделей с открытым кодом. Утверждается, что они позволяют разработчикам расширять доступность инструментов для компаний, исследователей, некоммерческих организаций и частных лиц.