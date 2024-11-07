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В Минцифры обсуждают состав консорциума для разработки аналога Android

Ведомости

Министерство цифрового развития обсуждает с российской IT-отраслью формирование консорциума для создания российского аналога операционной системы Android. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев журналистам в рамках CNews Forum, передает «Интерфакс».

По словам представителя министерства, операционная система будет предназначена для мобильных устройств и будет создана на базе AOSP (Android Open Source Project).

На новых операционных системах будут работать российские учителя и врачи. Им будут предоставлены планшеты, на которых будут установлены две операционные системы: одна для производственных задач «Аврора», а другая, разрабатываемый аналог Android, будет «системой для жизни», предполагает Шадаев.

Разработка в первую очередь направлена на гарантию защищенности при работе с персональными данными, а во вторую – на возможность врачам и учителям использовать стандартные приложения для жизни.

Вероятнее всего в разработке будет участвовать большое число российских программистов из консорциума Linux, которых, по его словам, в конце октября уволили из компании из-за санкций против России, убежден председатель Cоюза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Кроме того, по мнению Корнеева, в разработке могут участвовать не только программисты из России, но и иностранные разработчики. Эксперт считает, что в подобные консорциумы преимущественно входят не компании, а конкретные люди.

Вероятность реального результата Корнеев оценивает высоко. «Наши люди способны сделать любое программное обеспечение, это многократно доказано и на международном уровне», – добавил эксперт.

В августе стало известно, что разработчик российских операционных систем «Базальт СПО» создает альтернативу мобильным ОС Android и iOS под названием AltPhone. Сейчас операционная система находится на стадии разработки. По словам представителя разработчика, в составе платформы – свободное программное обеспечение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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