В Минцифры обсуждают состав консорциума для разработки аналога Android
Министерство цифрового развития обсуждает с российской IT-отраслью формирование консорциума для создания российского аналога операционной системы Android. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев журналистам в рамках CNews Forum, передает «Интерфакс».
По словам представителя министерства, операционная система будет предназначена для мобильных устройств и будет создана на базе AOSP (Android Open Source Project).
На новых операционных системах будут работать российские учителя и врачи. Им будут предоставлены планшеты, на которых будут установлены две операционные системы: одна для производственных задач «Аврора», а другая, разрабатываемый аналог Android, будет «системой для жизни», предполагает Шадаев.
Разработка в первую очередь направлена на гарантию защищенности при работе с персональными данными, а во вторую – на возможность врачам и учителям использовать стандартные приложения для жизни.
Вероятнее всего в разработке будет участвовать большое число российских программистов из консорциума Linux, которых, по его словам, в конце октября уволили из компании из-за санкций против России, убежден председатель Cоюза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Кроме того, по мнению Корнеева, в разработке могут участвовать не только программисты из России, но и иностранные разработчики. Эксперт считает, что в подобные консорциумы преимущественно входят не компании, а конкретные люди.
Вероятность реального результата Корнеев оценивает высоко. «Наши люди способны сделать любое программное обеспечение, это многократно доказано и на международном уровне», – добавил эксперт.
В августе стало известно, что разработчик российских операционных систем «Базальт СПО» создает альтернативу мобильным ОС Android и iOS под названием AltPhone. Сейчас операционная система находится на стадии разработки. По словам представителя разработчика, в составе платформы – свободное программное обеспечение.