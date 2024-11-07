В Минцифры обсуждают состав консорциума для разработки аналога Android

Вероятнее всего в разработке будет участвовать большое число российских программистов из консорциума Linux, которых, по его словам, в конце октября уволили из компании из-за санкций против России, убежден председатель Cоюза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Кроме того, по мнению Корнеева, в разработке могут участвовать не только программисты из России, но и иностранные разработчики. Эксперт считает, что в подобные консорциумы преимущественно входят не компании, а конкретные люди.