Акции производителей чипов Китая выросли из-за экспортных ограничений США

10 ноября Reuters сообщило, что США с 11 ноября запретили Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) поставлять китайским клиентам чипы, которые используются в технологиях, связанных с искусственным интеллектом. Собеседник агентства уточнил, что экспортные ограничения вводятся на некоторые предназначенные для Китая «сложные чипы с 7-нанометровыми или более передовыми конструкциями», которые питают ускорители ИИ и графические процессоры.