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Акции производителей чипов Китая выросли из-за экспортных ограничений США

Ведомости

Котировки акций китайских производителей полупроводников увеличились после сообщений о новых экспортных ограничениях США против Китая, введенных с 11 ноября. Об этом сообщает Reuters.

Индекс полупроводниковой промышленности CSI вырос на 6,84% и достиг максимальной отметки с декабря 2021 г. Индекс производителей интегральных схем увеличился на 5,44%.

10 ноября Reuters сообщило, что США с 11 ноября запретили Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) поставлять китайским клиентам чипы, которые используются в технологиях, связанных с искусственным интеллектом. Собеседник агентства уточнил, что экспортные ограничения вводятся на некоторые предназначенные для Китая «сложные чипы с 7-нанометровыми или более передовыми конструкциями», которые питают ускорители ИИ и графические процессоры.

8 ноября Nikkei Asia со ссылкой на источники сообщила, что TSMC приостанавливает производство чипов для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений для китайских компаний. Приостановку производства объяснили «стремлением соблюдать меры экспортного контроля США».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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