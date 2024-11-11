Акции производителей чипов Китая выросли из-за экспортных ограничений США
Котировки акций китайских производителей полупроводников увеличились после сообщений о новых экспортных ограничениях США против Китая, введенных с 11 ноября. Об этом сообщает Reuters.
Индекс полупроводниковой промышленности CSI вырос на 6,84% и достиг максимальной отметки с декабря 2021 г. Индекс производителей интегральных схем увеличился на 5,44%.
10 ноября Reuters сообщило, что США с 11 ноября запретили Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) поставлять китайским клиентам чипы, которые используются в технологиях, связанных с искусственным интеллектом. Собеседник агентства уточнил, что экспортные ограничения вводятся на некоторые предназначенные для Китая «сложные чипы с 7-нанометровыми или более передовыми конструкциями», которые питают ускорители ИИ и графические процессоры.
8 ноября Nikkei Asia со ссылкой на источники сообщила, что TSMC приостанавливает производство чипов для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений для китайских компаний. Приостановку производства объяснили «стремлением соблюдать меры экспортного контроля США».