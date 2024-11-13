Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Горелкин: законопроект о RuStore не запрещает устройства Apple для россиян

Ведомости

Законопроект о запрете ограничивать установку и использование единого магазина приложений RuStore в мобильных устройствах не предполагает запрета гаджетов Apple для россиян, передает ТАСС со ссылкой на слова замглавы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина.

По словам парламентария, в некоторых СМИ сообщалось, что якобы гаджеты Apple будут запрещены в России после принятия соответствующего законопроекта.

«Законопроект не запрещает гаджеты Apple, он строго регламентирует равный доступ наших граждан, наших разработчиков в магазины приложений», – заявил Горелкин.

Все компании должны одинаково работать в соответствии с законодательством России, отметил Горелкин, добавив, что он глубоко убежден в работоспособности законопроекта о запрете ограничивать использование и установку RuStore. Госдума на заседании 13 ноября рассмотрит в первом чтении законопроект, устанавливающий запрет на ограничение установки и использования единого магазина приложений RuStore в мобильных устройствах и других технически сложных товарах. Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в июне, изменения предлагается внести в закон «О защите прав потребителей».

13 августа Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросила правительство не принимать законопроект о запрете продажи мобильных устройств без предустановленного магазина приложений RuStore от VK из-за возможных финансовых потерь.

В тексте письма на имя зампредов говорилось, что продавец не имеет права самостоятельно предустанавливать RuStore, поэтому в случае принятия законопроекта розничные сети не смогут продавать гаджеты Apple, что приведет не только к убыткам и возможному закрытию магазинов, но и к росту серых продаж.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных