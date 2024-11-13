Горелкин: законопроект о RuStore не запрещает устройства Apple для россиян

Все компании должны одинаково работать в соответствии с законодательством России, отметил Горелкин, добавив, что он глубоко убежден в работоспособности законопроекта о запрете ограничивать использование и установку RuStore. Госдума на заседании 13 ноября рассмотрит в первом чтении законопроект, устанавливающий запрет на ограничение установки и использования единого магазина приложений RuStore в мобильных устройствах и других технически сложных товарах. Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в июне, изменения предлагается внести в закон «О защите прав потребителей».