Горелкин: законопроект о RuStore не запрещает устройства Apple для россиян
Законопроект о запрете ограничивать установку и использование единого магазина приложений RuStore в мобильных устройствах не предполагает запрета гаджетов Apple для россиян, передает ТАСС со ссылкой на слова замглавы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина.
По словам парламентария, в некоторых СМИ сообщалось, что якобы гаджеты Apple будут запрещены в России после принятия соответствующего законопроекта.
«Законопроект не запрещает гаджеты Apple, он строго регламентирует равный доступ наших граждан, наших разработчиков в магазины приложений», – заявил Горелкин.
Все компании должны одинаково работать в соответствии с законодательством России, отметил Горелкин, добавив, что он глубоко убежден в работоспособности законопроекта о запрете ограничивать использование и установку RuStore. Госдума на заседании 13 ноября рассмотрит в первом чтении законопроект, устанавливающий запрет на ограничение установки и использования единого магазина приложений RuStore в мобильных устройствах и других технически сложных товарах. Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в июне, изменения предлагается внести в закон «О защите прав потребителей».
В тексте письма на имя зампредов говорилось, что продавец не имеет права самостоятельно предустанавливать RuStore, поэтому в случае принятия законопроекта розничные сети не смогут продавать гаджеты Apple, что приведет не только к убыткам и возможному закрытию магазинов, но и к росту серых продаж.