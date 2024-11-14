В работе мессенджера Telegram произошел сбой
В работе мессенджера Telegram зафиксированы сбои, следует из данных портала Downdetector. Жалобы от пользователей начали поступать около 00:00 мск.
Пик жалоб пришелся на 00:45 мск – тогда поступило свыше 2700 обращений. Больше всего сообщений о сбоях приходит из Москвы и Московской области (18%), Тверской области (11%), а также из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (10%).
Среди наиболее частых неполадок в работе Telegram пользователи выделяют сбой мобильного приложения (56%), оповещений (20%), а также сбой в работе сайта (13%).
В октябре в работе мессенджера несколько раз фиксировались сбои. У пользователей в том числе не отправлялись сообщения и не грузилось приложение Telegram.