Беспилотное движение грузовиков будет запущено на ЦКАД в I квартале 2025 года

14 июня 2023 г. в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на российских дорогах общего пользования – на трассе М-11 «Нева» – впервые появились беспилотные грузовики «КамАЗ», О том, что на скоростной трассе Москва – Санкт-Петербург скоро будет запущен эксперимент с использованием беспилотных автомобилей, говорил президент России Владимир Путин в конце 2022 г. В тот же день в Минтрансе сообщили, что начало эксперимента запланировано на 2023 г.