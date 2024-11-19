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Беспилотное движение грузовиков будет запущено на ЦКАД в I квартале 2025 года

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Беспилотное движение грузовиков будет запущено на ЦКАД в I квартале 2025 г., заявил замглавы Минтранса Дмитрий Баканов на сессии «Код успеха. Цифровые достижения транспорта для национального лидерства» в рамках «Транспортной недели».

По словам Баканова, сейчас имеется «цифровой двойник» трассы М-11 «Нева» между Санкт-Петербургом и Москвой. Он добавил, что в скором времени появится прототип «цифрового двойника» на ЦКАДе за разработкой компанией «Телематика»

«Его испытывают и "Камаз", и "Автотех", и "Яндекс". И мы в I квартале эту работу завершим, и, как поезд по рельсам, по цифровому двойнику беспилотники поедут уже по ЦКАДу», – сообщил замминистра транспорта.

Быстрые темпы развития отрасли говорят о том, что беспилотные перевозки интересны бизнесу, заявила директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова, добавив, что уже сейчас ведутся переговоры с бизнесом об участии в перевозках на ЦКАД и планируются контракты.

27 марта 2024 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу проработать вопрос о расширении сети беспилотных грузоперевозок на трассах М-12 «Восток» и М-4 «Дон». Отмечалось, что Минтранс и Минфин должны будут предусмотреть в 2024 г. дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для беспилотных грузовиков на дороге М-11 «Нева».

14 июня 2023 г. в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на российских дорогах общего пользования – на трассе М-11 «Нева» – впервые появились беспилотные грузовики «КамАЗ», О том, что на скоростной трассе Москва – Санкт-Петербург скоро будет запущен эксперимент с использованием беспилотных автомобилей, говорил президент России Владимир Путин в конце 2022 г. В тот же день в Минтрансе сообщили, что начало эксперимента запланировано на 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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