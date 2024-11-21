Чистая прибыль и выручка Nvidia почти удвоились за финквартал

Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), прибыль компании опережает и консенсус-прогнозы аналитиков, и опросы инвесторов с Уолл-стрит. Падение стоимости акций связано с первой реакцией инвесторов, которые привыкли к «колоссальной чистой прибыли», а также с перегревом интереса к ИИ-чипам компании, которые в настоящий момент являются «самым желанным товаром в области ИИ» для остальных компаний, отмечает издание. Увеличение объемов Nvidia за последние два года свидетельствует о том, что компании становится все труднее поддерживать высокие темпы роста доходов. Выручка более чем утроилась по результатам I финквартала, закончившемся в апреле, но с тех пор потеряла темп в двух последующих кварталах. Также компания вызвала внимание со стороны антимонопольных регуляторов в Европе и США, они внимательно изучают бизнес Nvidia, учитывая доминирование на рынке: по оценкам аналитиков, компания владеет долей более 80% чипов ИИ на рынке.