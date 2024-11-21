Чистая прибыль и выручка Nvidia почти удвоились за финквартал

Чистая прибыль и выручка Nvidia почти удвоились за финкварталОсновной рост пришелся на дата-центры
Американская корпорация Nvidia сообщила о результатах III квартала 2025 финансового года. Выручка и прибыль удвоились, искусственный интеллект остался надежным прибыльным трендом, следует из отчетности компании.
За финквартал, который завершился 27 октября, чистая прибыль компании составила $19,309 млрд, 78 центов в расчете на акцию, против $9,243 млрд, или 37 центов на акцию, годом ранее. Выручка поднялась до $35,082 млрд с $18,120 млрд годом ранее. В том числе доходы в сегменте дата-центров составили $30,77 млрд, что на 112% выше прошлогоднего показателя. Валовая рентабельность Nvidia достигла 74,6%, что больше прошлогоднего показателя в 74%, но меньше II финквартала – 75,1%. Nvidia планирует в IV финквартале получить выручку в районе $37,5 млрд плюс-минус 2%. Валовая рентабельность ожидается около 73% плюс-минус 50 базисных пунктов.
Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), прибыль компании опережает и консенсус-прогнозы аналитиков, и опросы инвесторов с Уолл-стрит. Падение стоимости акций связано с первой реакцией инвесторов, которые привыкли к «колоссальной чистой прибыли», а также с перегревом интереса к ИИ-чипам компании, которые в настоящий момент являются «самым желанным товаром в области ИИ» для остальных компаний, отмечает издание. Увеличение объемов Nvidia за последние два года свидетельствует о том, что компании становится все труднее поддерживать высокие темпы роста доходов. Выручка более чем утроилась по результатам I финквартала, закончившемся в апреле, но с тех пор потеряла темп в двух последующих кварталах. Также компания вызвала внимание со стороны антимонопольных регуляторов в Европе и США, они внимательно изучают бизнес Nvidia, учитывая доминирование на рынке: по оценкам аналитиков, компания владеет долей более 80% чипов ИИ на рынке.
Инвесторов все больше волнуют замедляющиеся темпы продаж, сообщает Reuters. В частности, Nvidia находится в процессе запуска мощного семейства ИИ-чипов Blackwell, которые на начальном этапе окажут негативное влияние на валовую прибыль компании из-за необходимости разгонять продажи, но со временем финансовые показатели улучшатся. Новая линейка процессоров была с энтузиазмом принята клиентами Nvidia, и компания превзойдет свои первоначальные прогнозы в несколько миллиардов долларов по продажам процессоров в IV квартале, сообщила аналитикам в ходе телефонной конференции 20 ноября финансовый директор компании Колетт Кресс.
Квартальная прибыль и результаты роста стоимости акций Nvidia будут диктовать тренд и другим технологическим компаниям, так как в настоящий момент компания является «лидером рынка» в направлении развития ИИ, сообщает Forbes, приводя в пример финансовые графики. Также в издании спрогнозировали, что при текущем росте прибыли компании к 2026 г. прибыль компании может составить $4,6 на акцию.
20 ноября фондовые рынки закрылись снижением стоимости акций Nvidia и понижением индексов технологических бирж вроде Nasdaq. Так, на закрытии стоимость акций Nvidia опустилась на 0,7% до $145 за бумагу, тогда как индекс NASDAQ незначительно снизился на 0,11% до 18 996 пунктов. 19 ноября, в ходе ожиданий инвесторов, так как Nvidia традиционно последней отчитывается в так называемую «неделю бигтеха», NASDAQ и технологический S&P 500 завершили сессию вторника на положительной ноте благодаря подъему в технологическом секторе: акции Nvidia подскочили на 4,9% в преддверии публикации квартальных результатов 20 ноября. Индекс S&P 500 вырос по итогам торгов на 0,4% до 5 916,98 пункта, NASDAQ поднимался на 1,04%.
1 ноября Apple, Amazon и Intel завершили неделю бигтеха на бирже. Отчетная неделя корпораций показала, что облачные сервисы стали одной из опор их бизнеса, оставшись источником роста.
Акции компании Apple просели в цене на 1%, стоимость бумаги на 13:50 мск составила $223 против $225 на закрытии торгов. Как отмечал Bloomberg, инвесторы обеспокоены угрозой падения выручки, так как компания не уложилась в ранние консенсус-прогнозы аналитиков в 7%. Согласно отчету за IV финансовый период, компания увеличила этот показатель лишь на 6%. Кроме того, не выглядят убедительными суммарные продажи в Китае, несмотря на чуть возросший показатель продаж модели iPhone, как и финансовая отдача от затяжного внедрения искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence.
Американская компания Amazon преодолела спад в облачном подразделении и увеличила квартальную выручку на 11% до $158,9 млрд при прибыли в $17,4 млрд. Выручка росла быстрее расходов уже седьмой квартал подряд. Корпорация Intel получила огромный убыток в $16,6 млрд в III квартале 2024 г., но дала оптимистичный прогноз продаж на следующий квартал в $13,3–14,3 млрд выручки.
Разочаровывающие квартальные результаты крупных технологических компаний понизили фондовые индексы 31 октября, в результате чего S&P 500 получил первый ежемесячный убыток с апреля. NASDAQ лидировал в падении, потеряв более 2%, – до 18 130 пунктов. На стоимость акций технологических корпораций также оказала давление высокая доходность 10-летних казначейских облигаций. Показатель выгоды вырос, превысив 4,3%. Согласно отчету казначейства США, индекс цен на расходы на личное потребление вырос на 2,1% в сентябре по сравнению с тем же месяцем годом ранее.