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США рассматривают возможность дополнительных ограничений на продажу чипов в КНР

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на продажу полупроводникового оборудования и чипов памяти для искусственного интеллекта в Китай. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ограничения могут быть введены уже на следующей неделе. Эти меры стали результатом многомесячных обсуждений с участием официальных лиц США, переговоров с союзниками в Японии и Нидерландах, а также активного лоббирования со стороны американских производителей чипов, которые предупреждали, что более жесткие меры нанесут ущерб их бизнесу.

По словам собеседников агентства, последнее предложение имеет ключевые отличия от предыдущих проектов. Во-первых, это касается того, какие китайские компании США добавят в список торговых ограничений. Ранее США рассматривали возможность введения санкций против шести поставщиков Huawei Technologies Co. – телекоммуникационного гиганта, занимающего центральное место в технологической отрасли Китая, – и, по словам собеседников, чиновникам известно как минимум о еще полудюжине таких компаний. Но теперь они планируют добавить в список только некоторых из этих поставщиков Huawei, не включив ChangXin Memory Technologies Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ), которая пытается разработать технологию микросхем памяти для ИИ.

Рассматриваемые в настоящее время правила также предусматривают санкции в отношении двух фабрик по производству микросхем, принадлежащих Semiconductor Manufacturing International Corp., партнеру Huawei по производству чипов. По словам источников, более 100 дополнительных пунктов будут касаться китайских компаний, производящих оборудование для производства микросхем, а не производственных предприятий, которые сами производят микросхемы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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