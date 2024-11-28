США рассматривают возможность дополнительных ограничений на продажу чипов в КНР

По словам собеседников агентства, последнее предложение имеет ключевые отличия от предыдущих проектов. Во-первых, это касается того, какие китайские компании США добавят в список торговых ограничений. Ранее США рассматривали возможность введения санкций против шести поставщиков Huawei Technologies Co. – телекоммуникационного гиганта, занимающего центральное место в технологической отрасли Китая, – и, по словам собеседников, чиновникам известно как минимум о еще полудюжине таких компаний. Но теперь они планируют добавить в список только некоторых из этих поставщиков Huawei, не включив ChangXin Memory Technologies Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ), которая пытается разработать технологию микросхем памяти для ИИ.