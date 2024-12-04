Воздушно-космические силы РФ провели запуск ракеты-носителя «Союз – 2.1б»
Воздушно-космические силы России успешно запустили ракету-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк» в Архангельской области, сообщает Минобороны РФ на своем сайте.
«<...> в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», – говорится в сообщении.
21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия успешно провела испытания новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник», в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей со стороны Украины.