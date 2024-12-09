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Во всем мире продажи чипов в октябре увеличились на 22,1%

Ведомости

В октябре мировой рынок чипов показал рост продаж на 22,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув суммы в $56,9 млрд. Об этом сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA).

Рост по сравнению с сентябрем составил 2,8%. Продажи росли каждый месяц на протяжении семи месяцев, передает ассоциация.

По прогнозам, объем продаж «продолжит расти двузначными числами в 2025 г.». В данных SIA указывается, что в позапрошлом месяце продажи чипов в Северной и Южной Америке выросли на 54% по сравнению с прошлым годом, в то время как в Китае этот показатель увеличился на 17%. В Японии наблюдается рост на 7,4%, а в регионах Азиатско-Тихоокеанского бассейна и других местах – на 12,1%. Однако в Европе продажи снизились на 7%.

Что касается октябрьских продаж, то по сравнению с предыдущим месяцем в Северной и Южной Америке они увеличились на 8,3%, в Европе – на 1,3%, в Японии – на 0,2%, а в Китае – на 1%. Наоборот, в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается снижение на 0,7%.

В ноябре стало известно, что котировки акций китайских производителей полупроводников увеличились после сообщений о новых экспортных ограничениях США против Китая, введенных с 11 ноября.

Индекс полупроводниковой промышленности CSI вырос на 6,84% и достиг максимальной отметки с декабря 2021 г. Индекс производителей интегральных схем увеличился на 5,44%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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