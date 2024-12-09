Во всем мире продажи чипов в октябре увеличились на 22,1%
В октябре мировой рынок чипов показал рост продаж на 22,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув суммы в $56,9 млрд. Об этом сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA).
Рост по сравнению с сентябрем составил 2,8%. Продажи росли каждый месяц на протяжении семи месяцев, передает ассоциация.
По прогнозам, объем продаж «продолжит расти двузначными числами в 2025 г.». В данных SIA указывается, что в позапрошлом месяце продажи чипов в Северной и Южной Америке выросли на 54% по сравнению с прошлым годом, в то время как в Китае этот показатель увеличился на 17%. В Японии наблюдается рост на 7,4%, а в регионах Азиатско-Тихоокеанского бассейна и других местах – на 12,1%. Однако в Европе продажи снизились на 7%.
Что касается октябрьских продаж, то по сравнению с предыдущим месяцем в Северной и Южной Америке они увеличились на 8,3%, в Европе – на 1,3%, в Японии – на 0,2%, а в Китае – на 1%. Наоборот, в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается снижение на 0,7%.
В ноябре стало известно, что котировки акций китайских производителей полупроводников увеличились после сообщений о новых экспортных ограничениях США против Китая, введенных с 11 ноября.
Индекс полупроводниковой промышленности CSI вырос на 6,84% и достиг максимальной отметки с декабря 2021 г. Индекс производителей интегральных схем увеличился на 5,44%.