Во всем мире продажи чипов в октябре увеличились на 22,1%

По прогнозам, объем продаж «продолжит расти двузначными числами в 2025 г.». В данных SIA указывается, что в позапрошлом месяце продажи чипов в Северной и Южной Америке выросли на 54% по сравнению с прошлым годом, в то время как в Китае этот показатель увеличился на 17%. В Японии наблюдается рост на 7,4%, а в регионах Азиатско-Тихоокеанского бассейна и других местах – на 12,1%. Однако в Европе продажи снизились на 7%.