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Китайские разработчики игр нарастили траты на продвижение в Rustore в пять раз

Ведомости

Более 60 млн руб. потратили китайские разработчики игр на продвижение приложений из российского магазина приложений Rustore через платформу «VK Реклама» с января по ноябрь 2024 г. Рекламные расходы разработчиков из Китая в III квартале текущего года выросли в 5 раз относительно I квартала, говорится в сообщении VK.

Как отмечает компания, наиболее активно разработчики продвигают игры в жанре стратегий и RPG. Среди приложений других категорий лидируют развлечения. По словам директора по развитию бизнеса в Rustore Ильи Ульянова, платформа стремится предоставить необходимую инфраструктуру для адаптации и продвижения зарубежных продуктов на российском рынке.

«Китайские паблишеры игр наиболее заинтересованы в монетизации и рекламе для привлечения новых платежеспособных пользователей», – отметил Ульянов, добавив, что в сравнении с I кварталом 2024 г. средний чек расходов китайских игровых студий на рекламу в RuStore в III квартале вырос на 40%.

13 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект об установке Rustore на iPhone. Законопроект внесли в Госдуму летом 2024 г. Среди его авторов также депутат Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»), сенатор Андрей Клишас и другие. Поправки ко второму чтению должны внести до 12 декабря 2024 г.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что российский магазин приложений Rustore доступен на всех устройствах Android, но «отдельные» производители устройств, «прежде всего Apple», запрещают установку и ограничивают некоторые функции. Законопроект запрещает зарубежным производителям при продаже устройств в России ограничивать установку и использование Rustore на мобильных устройствах и других технически сложных товарах, а также проведение платежей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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