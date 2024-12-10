Китайские разработчики игр нарастили траты на продвижение в Rustore в пять раз
Более 60 млн руб. потратили китайские разработчики игр на продвижение приложений из российского магазина приложений Rustore через платформу «VK Реклама» с января по ноябрь 2024 г. Рекламные расходы разработчиков из Китая в III квартале текущего года выросли в 5 раз относительно I квартала, говорится в сообщении VK.
Как отмечает компания, наиболее активно разработчики продвигают игры в жанре стратегий и RPG. Среди приложений других категорий лидируют развлечения. По словам директора по развитию бизнеса в Rustore Ильи Ульянова, платформа стремится предоставить необходимую инфраструктуру для адаптации и продвижения зарубежных продуктов на российском рынке.
«Китайские паблишеры игр наиболее заинтересованы в монетизации и рекламе для привлечения новых платежеспособных пользователей», – отметил Ульянов, добавив, что в сравнении с I кварталом 2024 г. средний чек расходов китайских игровых студий на рекламу в RuStore в III квартале вырос на 40%.
13 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект об установке Rustore на iPhone. Законопроект внесли в Госдуму летом 2024 г. Среди его авторов также депутат Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»), сенатор Андрей Клишас и другие. Поправки ко второму чтению должны внести до 12 декабря 2024 г.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что российский магазин приложений Rustore доступен на всех устройствах Android, но «отдельные» производители устройств, «прежде всего Apple», запрещают установку и ограничивают некоторые функции. Законопроект запрещает зарубежным производителям при продаже устройств в России ограничивать установку и использование Rustore на мобильных устройствах и других технически сложных товарах, а также проведение платежей.