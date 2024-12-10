Китайские разработчики игр нарастили траты на продвижение в Rustore в пять раз

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что российский магазин приложений Rustore доступен на всех устройствах Android, но «отдельные» производители устройств, «прежде всего Apple», запрещают установку и ограничивают некоторые функции. Законопроект запрещает зарубежным производителям при продаже устройств в России ограничивать установку и использование Rustore на мобильных устройствах и других технически сложных товарах, а также проведение платежей.