Starlink получила разрешение на работу в Армении

17 сентября «Известия» писали со ссылкой на предварительную редакцию федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет», что проект по созданию в России аналога Starlink может стоить 445 млрд руб. В 2025-2030 гг. Россия планирует создать группировку низкоорбитальных спутников для скоростного доступа в интернет по всему миру.