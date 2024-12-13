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Starlink получила разрешение на работу в Армении

Ведомости

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении выдала компании Starlink лицензию на работу в республике. Об этом сообщил министр высокотехнологической промышленности страны Мхитар Айрапетян в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Заявки компании АО "Starlinkam" по деятельности на территории Армении были удовлетворены», – уточнил Айрапетян.

Он добавил, что сейчас начнется этап тестирования, которое должно завершиться в ближайшие месяцы.

Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах. Она предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 6000 спутников.

17 сентября «Известия» писали со ссылкой на предварительную редакцию федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет», что проект по созданию в России аналога Starlink может стоить 445 млрд руб. В 2025-2030 гг. Россия планирует создать группировку низкоорбитальных спутников для скоростного доступа в интернет по всему миру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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