Starlink получила разрешение на работу в Армении
Комиссия по регулированию общественных услуг Армении выдала компании Starlink лицензию на работу в республике. Об этом сообщил министр высокотехнологической промышленности страны Мхитар Айрапетян в Facebook
«Заявки компании АО "Starlinkam" по деятельности на территории Армении были удовлетворены», – уточнил Айрапетян.
Он добавил, что сейчас начнется этап тестирования, которое должно завершиться в ближайшие месяцы.
Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах. Она предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 6000 спутников.
17 сентября «Известия» писали со ссылкой на предварительную редакцию федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет», что проект по созданию в России аналога Starlink может стоить 445 млрд руб. В 2025-2030 гг. Россия планирует создать группировку низкоорбитальных спутников для скоростного доступа в интернет по всему миру.