Apple планирует выпустить гигантский складной планшет к 2028 году

В нынешнем демонстрационном варианте складка на дисплее почти незаметна, но в компании хотят полностью ее убрать. Ранее складку на своих продуктах хотели удалить в Samsung, однако за пять лет с момента релиза первого складного смартфона корпорация так и не сумела реализовать эту идею.