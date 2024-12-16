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Apple планирует выпустить гигантский складной планшет к 2028 году

Ведомости

Американская корпорация Apple работает над созданием складного планшета с большим экраном. Выход гаджета на международный рынок запланирован на 2028 г., передает Bloomberg со ссылкой на источники компании.

Устройство будет похоже на огромный iPad, который складывается пополам до размера iPad Pro. Его диагональ составит 20 дюймов (для сравнения – в настоящий момент самый большой iPad от Apple достигает 13 дюймов), а сам планшет по форме напомнит «непрерывный кусок стекла». Новинка будет включать операционную систему с элементами как iPadOS, так и Mac.

В нынешнем демонстрационном варианте складка на дисплее почти незаметна, но в компании хотят полностью ее убрать. Ранее складку на своих продуктах хотели удалить в Samsung, однако за пять лет с момента релиза первого складного смартфона корпорация так и не сумела реализовать эту идею.

По данным СМИ, Apple также планирует выпуск новой модели мышки, благодаря которой станет возможно находить предметы на большом расстоянии, а переход на внутренние чипы Wi-Fi начнется уже в следующем году. Кроме того, фирма собирается обновить спутниковые и медицинские приложения для Apple Watch.

18 ноября Bloomberg писал о решении Apple разработать и наладить выпуск собственных телевизоров. Предприятие также создает центр управления умным домом, который станет конкурентом Amazon Echo Hub и Google Nest Hub. Новое устройство будет использовать преимущества экосистемы HomeKit от Apple и новой операционной системы под названием homeOS.

27 ноября американский бренд вернулся в тройку лидеров по интернет-продажам смартфонов в России. За 10 месяцев текущего года было куплено 1,3 млн iPhone, что на 39% больше аналогичного периода предыдущего года. В онлайн-продажах доля Apple увеличилась в годовом выражении на 2 п. п. до 12% от общего числа проданных продуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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