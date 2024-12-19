Роскомнадзор зафиксировал утечку более 680 млн записей о россиянах
Роскомнадзор за 11 месяцев текущего года зафиксировал 127 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 680 млн записей о россиянах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Роскомнадзоре также напомнили, что в конце ноября был подписан закон, ужесточающий наказание за утечку персональных данных. Согласно позиции ведомства, новые меры побудят компании серьезнее относиться к защите данных.
В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому усиливается ответственность за утечки персональных данных и их незаконный оборот. Документом предлагается дополнить Уголовный кодекс ст. 272 «Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные».
Эти нарушения будут наказываться штрафом в размере до 300 000 руб. или принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет, следует из документа. Если указанное деяние совершено в отношении компьютерной информации, содержащей персональные данные несовершеннолетних лиц, специальные категории персональных данных или биометрические данные, нарушителю будет грозить штраф до 700 000 руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.