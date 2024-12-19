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Роскомнадзор зафиксировал утечку более 680 млн записей о россиянах

Ведомости

Роскомнадзор за 11 месяцев текущего года зафиксировал 127 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 680 млн записей о россиянах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре также напомнили, что в конце ноября был подписан закон, ужесточающий наказание за утечку персональных данных. Согласно позиции ведомства, новые меры побудят компании серьезнее относиться к защите данных.

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому усиливается ответственность за утечки персональных данных и их незаконный оборот. Документом предлагается дополнить Уголовный кодекс ст. 272 «Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные».

Эти нарушения будут наказываться штрафом в размере до 300 000 руб. или принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет, следует из документа. Если указанное деяние совершено в отношении компьютерной информации, содержащей персональные данные несовершеннолетних лиц, специальные категории персональных данных или биометрические данные, нарушителю будет грозить штраф до 700 000 руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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