РКН зафиксировал глобальный сбой в работе Steam

В феврале Роскомнадзор внес Steam в реестр запрещенных сайтов. В надзорной службе пояснили, что после включения ссылки в реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка такой интернет-страницы. Пользователи также отмечали, что домен уже попадал в реестр в 2015 г. за распространение информации о наркотических средствах. Тогда до блокировки дело не дошло.