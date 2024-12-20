РКН зафиксировал глобальный сбой в работе Steam
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует глобальный сбой в работе сервиса распространения компьютерных игр Steam. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
По информации Роскомнадзора, сообщения о сбоях сервиса поступают со всего мира, в частности из США, Италии и Германии.
Российские пользователи жаловались на сбои в Steam 19 декабря с 21:00 до 22:30 мск, следует из данных Downdetector.
В феврале Роскомнадзор внес Steam в реестр запрещенных сайтов. В надзорной службе пояснили, что после включения ссылки в реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка такой интернет-страницы. Пользователи также отмечали, что домен уже попадал в реестр в 2015 г. за распространение информации о наркотических средствах. Тогда до блокировки дело не дошло.
10 октября в ведомстве сообщили «Ведомостям», что блокировка Steam в РФ не планируется, так как в большинстве случаев компания выполнила требования службы. По состоянию на 15 октября сервис удалил свыше 260 материалов, запрещенных на территории России.