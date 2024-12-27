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Американский солнечный зонд совершил удачное сближение с Солнцем

Ведомости

Солнечный зонд Parker Solar после рекордного сближения с Солнцем передал сигнал об исправной работе, сообщает американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Parker Solar способен проводить измерения, объясняющие законы жизни Солнца. Например, предыдущие пролеты помогли ученым определить происхождение структур в солнечном ветре и составить карту внешней границы солнечной атмосферы.

Целью нынешней миссии является изучение аспектов системы «Солнце – Земля», которые напрямую влияют на жизнь и общество, например таких, как солнечные бури.

«Ожидается, что 1 января космический аппарат отправит подробные телеметрические данные о своем состоянии», – говорится в сообщении.

24 декабря произошла крупная вспышка на Солнце, которая повлекла за собой магнитную бурю. В это время зонд был максимально близок к Солнцу, тогда он пролетел всего в 3,8 млн миль от поверхности Солнца со скоростью около 430 000 миль в час.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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