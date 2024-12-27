Американский солнечный зонд совершил удачное сближение с Солнцем
Солнечный зонд Parker Solar после рекордного сближения с Солнцем передал сигнал об исправной работе, сообщает американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Parker Solar способен проводить измерения, объясняющие законы жизни Солнца. Например, предыдущие пролеты помогли ученым определить происхождение структур в солнечном ветре и составить карту внешней границы солнечной атмосферы.
Целью нынешней миссии является изучение аспектов системы «Солнце – Земля», которые напрямую влияют на жизнь и общество, например таких, как солнечные бури.
«Ожидается, что 1 января космический аппарат отправит подробные телеметрические данные о своем состоянии», – говорится в сообщении.
24 декабря произошла крупная вспышка на Солнце, которая повлекла за собой магнитную бурю. В это время зонд был максимально близок к Солнцу, тогда он пролетел всего в 3,8 млн миль от поверхности Солнца со скоростью около 430 000 миль в час.