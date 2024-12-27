Американский солнечный зонд совершил удачное сближение с Солнцем

24 декабря произошла крупная вспышка на Солнце, которая повлекла за собой магнитную бурю. В это время зонд был максимально близок к Солнцу, тогда он пролетел всего в 3,8 млн миль от поверхности Солнца со скоростью около 430 000 миль в час.