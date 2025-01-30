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Часть данных DeepSeek попала в открытый доступ

Ведомости

Нью-йоркская компания Wiz, специализирующаяся на кибербезопасности, утверждает, что обнаружила в открытом доступе конфиденциальные данные китайского стартапа в области искусственного интеллекта DeepSeek. Об этом пишет Reuters.

Wiz сообщила, что сканирование инфраструктуры DeepSeek показало, что компания случайно оставила незащищенными более 1 млн строк данных. Среди них были цифровые программные ключи и журналы чатов.

Главный технический директор Wiz Ами Люттвак рассказал, что DeepSeek быстро защитила данные после предупреждения его компании.

«Они удалили данные менее чем за час. Но это было так просто найти, что мы уверены, что мы не единственные, кто нашел это», – сказал Люттвак.

В начале января компания DeepSeek выпустила новую модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека, что позволило ей обойти на рынке OpenAI и американских конкурентов. Китайская компания заявила, что R1 конкурирует или превосходит продукты ведущих американских разработчиков по ряду отраслевых показателей, включая математические задачи, и при этом стоит в разы дешевле. Потенциальная угроза превосходству американских компаний в отрасли привела к тому, что акции технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом, включая Microsoft, Nvidia, Oracle и материнскую компанию Google Alphabet, упали, потеряв в общей сложности почти $1 трлн рыночной стоимости.

29 января Bloomberg писал, что Microsoft и OpenAI выясняют, не были ли технологии ChatGPT несанкционированно получены группой лиц, связанной с китайской DeepSeek.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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