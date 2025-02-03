В 2026 году Китай отправит на Луну прыгающий зонд
Китай в 2026 г. планирует отправку на Луну роботизированного зонда в рамках миссии «Чанъэ-7», который за один прыжок может преодолеть десятки километров, сообщает South China Morning Post.
Зонд будет отправлен для поиска воды на Южном полюсе Луны. Запуск зонда – еще один шаг к планируемой Китаем высадке людей на Луне через пять лет. Планируется, что зонд будет способен ползать, прыгать, а также летать с помощью ракетной тяги, благодаря чему он сможет преодолевать десятки километров за один прыжок, что позволит ему исследовать пересеченную местность и глубокие кратеры, которые недоступны обычным луноходам.
По информации издания, зонд состоит из четырех частей – орбитального и посадочного модулей, лунохода и прыгающего зонда, который будет оснащен анализатором молекул воды. Отправка зонда может способствовать постройке на Луне базы, а также поможет изучать возможность существования жизни на других планетах.
«Чанъэ» – китайская миссия по освоению Луны. В рамках реализации программы Китай планирует построить прототип лунной станции, который будет состоять из нескольких зондов, находящихся на лунной орбите и на поверхности Луны, и будет проводить исследования, а также тестирование технологий для освоения и использования лунных ресурсов.