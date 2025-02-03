В 2026 году Китай отправит на Луну прыгающий зонд

Зонд будет отправлен для поиска воды на Южном полюсе Луны. Запуск зонда – еще один шаг к планируемой Китаем высадке людей на Луне через пять лет. Планируется, что зонд будет способен ползать, прыгать, а также летать с помощью ракетной тяги, благодаря чему он сможет преодолевать десятки километров за один прыжок, что позволит ему исследовать пересеченную местность и глубокие кратеры, которые недоступны обычным луноходам.