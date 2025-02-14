Пользователи Telegram начали жаловаться на работу приложения после обновления
Пользователи мессенджера Telegram начали жаловаться на работу приложения, следует из данных сайта downdetector.ru.
Число жалоб резко возросло после последнего обновления – приложение стало перегружать смартфоны, в частности, iPhone. Аппараты начали сильно нагреваться и быстро разряжаться, отмечают пользователи в магазинах приложений. Наличие такой проблемы подтверждает корреспондент «Ведомостей».
12 февраля вышло последнее обновление Telegram, которое пополнило мессенджер новыми функциями. Теперь пользователи могут искать стикеры с помощью искусственного интеллекта, создавать ссылки на конкретные моменты видеозаписей и отправлять их в чаты или на сторонние платформы. При публикации видео появилась возможность выбрать обложку, а место остановки видео теперь сохраняется – при повторном открытии видео начинается не с начала, а с того момента, на котором остановился пользователь. Кроме того, теперь можно ставить звездные реакции от имени канала. В профилях ботов отображается список похожих сервисов, что позволяет пользователям находить и использовать новые инструменты.
Как следует из данных исследовательской компании Mediascope, Telegram в январе 2025 г. посетило 90,6 млн россиян старше 12 лет.