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Пользователи Telegram начали жаловаться на работу приложения после обновления

Ведомости

Пользователи мессенджера Telegram начали жаловаться на работу приложения, следует из данных сайта downdetector.ru.

Число жалоб резко возросло после последнего обновления – приложение стало перегружать смартфоны, в частности, iPhone. Аппараты начали сильно нагреваться и быстро разряжаться, отмечают пользователи в магазинах приложений. Наличие такой проблемы подтверждает корреспондент «Ведомостей».

12 февраля вышло последнее обновление Telegram, которое пополнило мессенджер новыми функциями. Теперь пользователи могут искать стикеры с помощью искусственного интеллекта, создавать ссылки на конкретные моменты видеозаписей и отправлять их в чаты или на сторонние платформы. При публикации видео появилась возможность выбрать обложку, а место остановки видео теперь сохраняется – при повторном открытии видео начинается не с начала, а с того момента, на котором остановился пользователь. Кроме того, теперь можно ставить звездные реакции от имени канала. В профилях ботов отображается список похожих сервисов, что позволяет пользователям находить и использовать новые инструменты.

Как следует из данных исследовательской компании Mediascope, Telegram в январе 2025 г. посетило 90,6 млн россиян старше 12 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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