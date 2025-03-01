В Роскомнадзоре ответили на сообщения о возобновлении работы YouTube

Вопрос работы YouТube в РФ стали активно обсуждать после начала российской спецоперации на Украине в 2022 г. Замедление сервиса в стране началось в июле 2024 г. В конце ноября стало известно, что видеохостинг попросил российских пользователей удалить материалы, в которых есть информация об обходе блокировок Роскомнадзора. РКН внес видео о методах обхода блокировок в реестр запрещенной информации на основании ч. 7 ст. 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно уведомлению, если пользователи не удалят материалы самостоятельно, YouTube может быть вынужден заблокировать видео.