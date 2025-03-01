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Премьер Вьетнама намерен ускорить лицензирование спутников Starlink

Ведомости

Вьетнамские власти намерены быстро одобрить лицензию американской компании Starlink миллиардера Илона Маска на использование технологии в стране. Об этом заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь, передает Reuters.

Правительство также сообщило, что Минь Чинь поручил министерству науки и технологий страны оперативно выдать лицензию на интернет-услуги Starlink на экспериментальной основе.

1 марта Чинь встретился с представителями около 40 американских компаний в Ханое, где заявил, что Вьетнам принимает меры по восстановлению баланса своего торгового профицита с США. Тогда он упомянул потенциальный импорт самолетов, оружия, сжиженного природного газа, сельскохозяйственных товаров и фармацевтической продукции.

Парламент Вьетнама в феврале одобрил схему, позволяющую компаниям спутникового интернета предоставлять услуги в стране, сохраняя при этом полный контроль над своими местными дочерними предприятиями. Reuters писал, что это было предварительным условием Маска для подключения спутниковой сети во Вьетнаме.

Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах. Сеть Starlink предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 6000 спутников.

В начале февраля стало известно, что канадская провинция Онтарио разорвет контракт с SpaceX, предоставляющим интернет-сеть Starlink. Глава региона Даг Форд говорил, что с 3 февраля и до тех пор, пока не будут отменены пошлины со стороны США в отношении Канады, Онтарио вводит запрет американским компаниям заключать контракты с провинцией. Таким образом, американские компании потеряют десятки миллиардов долларов новых доходов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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