Премьер Вьетнама намерен ускорить лицензирование спутников Starlink
Вьетнамские власти намерены быстро одобрить лицензию американской компании Starlink миллиардера Илона Маска на использование технологии в стране. Об этом заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь, передает Reuters.
Правительство также сообщило, что Минь Чинь поручил министерству науки и технологий страны оперативно выдать лицензию на интернет-услуги Starlink на экспериментальной основе.
1 марта Чинь встретился с представителями около 40 американских компаний в Ханое, где заявил, что Вьетнам принимает меры по восстановлению баланса своего торгового профицита с США. Тогда он упомянул потенциальный импорт самолетов, оружия, сжиженного природного газа, сельскохозяйственных товаров и фармацевтической продукции.
Парламент Вьетнама в феврале одобрил схему, позволяющую компаниям спутникового интернета предоставлять услуги в стране, сохраняя при этом полный контроль над своими местными дочерними предприятиями. Reuters писал, что это было предварительным условием Маска для подключения спутниковой сети во Вьетнаме.
Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах. Сеть Starlink предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 6000 спутников.
В начале февраля стало известно, что канадская провинция Онтарио разорвет контракт с SpaceX, предоставляющим интернет-сеть Starlink. Глава региона Даг Форд говорил, что с 3 февраля и до тех пор, пока не будут отменены пошлины со стороны США в отношении Канады, Онтарио вводит запрет американским компаниям заключать контракты с провинцией. Таким образом, американские компании потеряют десятки миллиардов долларов новых доходов.