Премьер Вьетнама намерен ускорить лицензирование спутников Starlink

В начале февраля стало известно, что канадская провинция Онтарио разорвет контракт с SpaceX, предоставляющим интернет-сеть Starlink. Глава региона Даг Форд говорил, что с 3 февраля и до тех пор, пока не будут отменены пошлины со стороны США в отношении Канады, Онтарио вводит запрет американским компаниям заключать контракты с провинцией. Таким образом, американские компании потеряют десятки миллиардов долларов новых доходов.