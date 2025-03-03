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WSJ: TSMC и Трамп объявят о вложении $100 млрд в выпуск чипов в США

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Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) планирует инвестировать $100 млрд в создание предприятий по производству чипов в США в следующие четыре года, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Ожидается, что президент США Дональд Трамп анонсирует этот план 3 марта.

Средства будут направлены на строительство современных полупроводниковых заводов. В 2020 г. TSMC объявила о строительстве завода в Аризоне стоимостью $12 млрд, а позже увеличила инвестиции до $65 млрд для расширения производства. Эти действия поддержаны программой Chips Act.

10 января сообщалось, что выручка производителя чипов TSMC увеличилась на 39% в последнем квартале 2024 г. Рыночная стоимость чипов за прошедший год почти удвоилась. Чистая выручка компании за ноябрь 2024 г. составила 276,06 млрд тайваньских долларов, что на 34% больше, чем в ноябре 2023 г.

10 ноября 2024 г. Reuters сообщало, что США с 11 ноября запретили TSMC поставлять китайским клиентам чипы, которые используются в технологиях, связанных с искусственным интеллектом. Собеседник агентства уточнил, что экспортные ограничения вводятся на некоторые виды чипов компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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