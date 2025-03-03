WSJ: TSMC и Трамп объявят о вложении $100 млрд в выпуск чипов в США
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) планирует инвестировать $100 млрд в создание предприятий по производству чипов в США в следующие четыре года, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Ожидается, что президент США Дональд Трамп анонсирует этот план 3 марта.
Средства будут направлены на строительство современных полупроводниковых заводов. В 2020 г. TSMC объявила о строительстве завода в Аризоне стоимостью $12 млрд, а позже увеличила инвестиции до $65 млрд для расширения производства. Эти действия поддержаны программой Chips Act.
10 января сообщалось, что выручка производителя чипов TSMC увеличилась на 39% в последнем квартале 2024 г. Рыночная стоимость чипов за прошедший год почти удвоилась. Чистая выручка компании за ноябрь 2024 г. составила 276,06 млрд тайваньских долларов, что на 34% больше, чем в ноябре 2023 г.
10 ноября 2024 г. Reuters сообщало, что США с 11 ноября запретили TSMC поставлять китайским клиентам чипы, которые используются в технологиях, связанных с искусственным интеллектом. Собеседник агентства уточнил, что экспортные ограничения вводятся на некоторые виды чипов компании.