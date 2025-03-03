WSJ: TSMC и Трамп объявят о вложении $100 млрд в выпуск чипов в США

10 января сообщалось, что выручка производителя чипов TSMC увеличилась на 39% в последнем квартале 2024 г. Рыночная стоимость чипов за прошедший год почти удвоилась. Чистая выручка компании за ноябрь 2024 г. составила 276,06 млрд тайваньских долларов, что на 34% больше, чем в ноябре 2023 г.