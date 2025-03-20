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Meta на этой неделе запустит в Европе чат-бот на основе ИИ

Ведомости

Американская корпорация Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) на этой неделе запустит в Европе собственный чат-бот Meta AI на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет портал The Verge со ссылкой на представителя компании.

Meta собиралась запустить чат-бот в Европе год назад, но ей пришлось приостановить запуск, поскольку надзорный орган по защите конфиденциальности в Ирландии запретил продолжать обучение ИИ-модели на контенте, размещенном пользователями в Facebook и Instagram (принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Из-за аналогичных требований в Евросоюзе был приостановлен запуск модели Llama AI.

По данным корпорации, чат-бот будет внедрен в WhatsApp, Messenger, Facebook и Instagram в 41 европейской стране. Meta AI будет работать как чат-бот для поиска ответов на вопросы на основе информации из интернета, но в его возможности не будет входить создание или редактирование изображений. В США чат-бот начал работать в 2023 г.

В ноябре 2024 г. Meta разрешила правительственным агентствам США использовать свои модели ИИ в сфере обороны и национальной безопасности. Речь идет о моделях Llama с открытым кодом. В частности, корпорация сотрудничает с разработчиками программных обеспечений Oracle и IBM, военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin, Microsof, Amazon Web Services и Snowflake.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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