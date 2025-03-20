Meta на этой неделе запустит в Европе чат-бот на основе ИИ

По данным корпорации, чат-бот будет внедрен в WhatsApp, Messenger, Facebook и Instagram в 41 европейской стране. Meta AI будет работать как чат-бот для поиска ответов на вопросы на основе информации из интернета, но в его возможности не будет входить создание или редактирование изображений. В США чат-бот начал работать в 2023 г.