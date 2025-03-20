Meta на этой неделе запустит в Европе чат-бот на основе ИИ
Американская корпорация Meta
Meta собиралась запустить чат-бот в Европе год назад, но ей пришлось приостановить запуск, поскольку надзорный орган по защите конфиденциальности в Ирландии запретил продолжать обучение ИИ-модели на контенте, размещенном пользователями в Facebook и Instagram (принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Из-за аналогичных требований в Евросоюзе был приостановлен запуск модели Llama AI.
По данным корпорации, чат-бот будет внедрен в WhatsApp, Messenger, Facebook и Instagram в 41 европейской стране. Meta AI будет работать как чат-бот для поиска ответов на вопросы на основе информации из интернета, но в его возможности не будет входить создание или редактирование изображений. В США чат-бот начал работать в 2023 г.
В ноябре 2024 г. Meta разрешила правительственным агентствам США использовать свои модели ИИ в сфере обороны и национальной безопасности. Речь идет о моделях Llama с открытым кодом. В частности, корпорация сотрудничает с разработчиками программных обеспечений Oracle и IBM, военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin, Microsof, Amazon Web Services и Snowflake.