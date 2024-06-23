WSJ: Apple и Meta обсуждают сотрудничество в области ИИ

10 июня Apple представила свою технологию искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence, которая будет интегрирована в набор приложений. Компания заявила, что эта технология позволит использовать новые инструменты, в том числе те, которые могут генерировать текст и изображения, а также извлекать и анализировать информацию в различных приложениях.