WSJ: Apple и Meta обсуждают сотрудничество в области ИИ
Корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) и компания Apple провели переговоры о сотрудничестве в области технологий искусственного интеллекта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Таким образом Meta планирует воспользоваться преимуществом Apple в распространении своих цифровых продуктов через iPhone. На переговорах с корпорацией Apple предложила продавать премиум-подписки на свои сервисы с помощью технологии Apple Intelligence. Компания намерена сохранить часть доходов от подписки.
Отмечается, что переговоры еще не завершены. Сделка поможет массово распространить продукт, но неясно, насколько это выгодно с финансовой точки зрения.
10 июня Apple представила свою технологию искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence, которая будет интегрирована в набор приложений. Компания заявила, что эта технология позволит использовать новые инструменты, в том числе те, которые могут генерировать текст и изображения, а также извлекать и анализировать информацию в различных приложениях.
Apple также представила новейшую операционную систему для своей гарнитуры смешанной реальности Vision Pro и iPhone.