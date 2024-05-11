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Bloomberg: Apple договорилась с OpenAI о внедрении ChatGPT в iPhone

Ведомости

Apple заключила сделку с OpenAI о внедрении чат-бота ChatGPT в iPhone в рамках программы по внедрению в устройства корпорации технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Источники сообщили агентству, что сейчас Apple и OpenAI завершают согласование условий договора об использовании функций ChatGPT в устройствах с мобильной операционной системой iOS 18. Отмечается, что Apple также ведет переговоры с компанией-разработчиком Google – Alphabet – о лицензировании ее чат-бота Gemini. По данным источников, переговоры с Alphabet не привели пока к какому-либо соглашению, но они продолжаются.

Bloomberg также сообщает, что в июне текущего года Apple в ходе Всемирной конференции разработчиков представит некоторые из будущих функций ИИ, которые будут доступны на устройствах с iOS 18.

Ранее в мае Apple представила новый iPad Pro, ориентированный на использование ИИ, и увеличенный iPad Air. iPad Pro обновлен впервые с 2018 г. Главное улучшение – это нейронный движок, который, как утверждают в компании, в 60 раз быстрее своего оригинального нейронного движка 2017 г. Это поможет использовать ИИ на самом устройстве.

20 марта издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Apple проводит переговоры по внедрению ИИ в свои iPhone. Отмечалось, что улучшения будут направлены на работу устройства, а не на облачные технологии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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