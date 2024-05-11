Bloomberg: Apple договорилась с OpenAI о внедрении ChatGPT в iPhone
Apple заключила сделку с OpenAI о внедрении чат-бота ChatGPT в iPhone в рамках программы по внедрению в устройства корпорации технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Источники сообщили агентству, что сейчас Apple и OpenAI завершают согласование условий договора об использовании функций ChatGPT в устройствах с мобильной операционной системой iOS 18. Отмечается, что Apple также ведет переговоры с компанией-разработчиком Google – Alphabet – о лицензировании ее чат-бота Gemini. По данным источников, переговоры с Alphabet не привели пока к какому-либо соглашению, но они продолжаются.
Bloomberg также сообщает, что в июне текущего года Apple в ходе Всемирной конференции разработчиков представит некоторые из будущих функций ИИ, которые будут доступны на устройствах с iOS 18.
Ранее в мае Apple представила новый iPad Pro, ориентированный на использование ИИ, и увеличенный iPad Air. iPad Pro обновлен впервые с 2018 г. Главное улучшение – это нейронный движок, который, как утверждают в компании, в 60 раз быстрее своего оригинального нейронного движка 2017 г. Это поможет использовать ИИ на самом устройстве.
20 марта издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Apple проводит переговоры по внедрению ИИ в свои iPhone. Отмечалось, что улучшения будут направлены на работу устройства, а не на облачные технологии.