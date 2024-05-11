Bloomberg: Apple договорилась с OpenAI о внедрении ChatGPT в iPhone

Источники сообщили агентству, что сейчас Apple и OpenAI завершают согласование условий договора об использовании функций ChatGPT в устройствах с мобильной операционной системой iOS 18. Отмечается, что Apple также ведет переговоры с компанией-разработчиком Google – Alphabet – о лицензировании ее чат-бота Gemini. По данным источников, переговоры с Alphabet не привели пока к какому-либо соглашению, но они продолжаются.