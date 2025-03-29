МВД сообщило о задержании семи человек по делу о вредоносном ПО Mamont

По информации управления, злоумышленники администрировали и распространяли вредоносное ПО, с помощью которого получали неправомерный доступ к мобильным телефонам пользователей интернет-банкинга. После заражения устройства Mamont получал необходимые права пользователя и переводил денежные средства на счета злоумышленников. По данным УБК, троян распространяли в мессенджерах со взломанных аккаунтов, а также под видом различных безопасных мобильных приложений.