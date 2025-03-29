МВД сообщило о задержании семи человек по делу о вредоносном ПО Mamont
Российские правоохранители установили и задержали семерых участников межрегиональной преступной группы, которые распространяли вредоносное программное обеспечение Mamont с целью хищения средств граждан. Об этом сообщает Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
По информации управления, злоумышленники администрировали и распространяли вредоносное ПО, с помощью которого получали неправомерный доступ к мобильным телефонам пользователей интернет-банкинга. После заражения устройства Mamont получал необходимые права пользователя и переводил денежные средства на счета злоумышленников. По данным УБК, троян распространяли в мессенджерах со взломанных аккаунтов, а также под видом различных безопасных мобильных приложений.
«В результате реализации оперативной информации задержано семь участников преступной группы. Изъяты управляющий сервер, компьютерная техника, накопители информации, мобильные телефоны, банковские карты», – говорится в сообщении.
По предварительным данным, злоумышленники причастны к более 300 эпизодам преступной деятельности, ущерб от их действий уточняется.
Возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 3 ст. 159.6 и ч. 2 ст. 272 УК РФ. Отмечается, что фигуранты дела были задержаны сотрудниками УБК МВД России совместно с коллегами из Саратовской, Тульской и Ульяновской областей при содействии департамента противодействия мошенничеству Сбербанка.
Сотрудники МВД России ранее задержали троих жителей Саратова – предполагаемых создателей Mamont по подозрению в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации, рассказала 27 марта официальный представитель ведомства Ирина Волк.
В ноябре 2024 г. УБК МВД сообщило, что мошенники вновь используют схему Mamont для хищения данных банковских карт пользователей маркетплейсов через фейковые приложения. Первые случаи применения схемы были зафиксированы еще летом 2019 г.