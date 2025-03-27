Полиция задержала создателей мошеннической программы Mamont

«Ведомости» со ссылкой на представителя ВТБ писали 26 марта, что злоумышленники придумали мошенническую схему с видеозвонками для дальнейшего использования в методах социальной инженерии. Пользователю поступает видеозвонок на сотовый телефон или через мессенджер от якобы курьера, злоумышленник делает запись экрана, создает из нее кружок без звука.