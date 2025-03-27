Полиция задержала создателей мошеннической программы Mamont
Сотрудники МВД России задержали предполагаемых создателей вредоносной программы Mamont – она использовалась для воровства средств через SMS-банкинг. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержаны трое жителей Саратова. Они подозреваются в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.
По версии следствия, они распространяли приложение Mamont в Telegram под видом безопасных мобильных приложений и видеофайлов. После заражения устройства сообщники получали возможность с помощью услуги SMS-банкинга переводить деньги с банковских карт потерпевших. В МВД сообщили, что подозреваемые причастны к совершению более 300 киберпреступлений.
В задержании приняли участие сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД РФ) и профильных подразделений из Саратовской, Тульской и Ульяновской областей. Содействие оказал департамент противодействия мошенничеству Сбербанка.
В ноябре 2024 г. УБК МВД сообщило, что мошенники вновь используют схему «Мамонт» для хищения данных банковских карт пользователей маркетплейсов через фейковые приложения. Первые случаи применения схемы были зафиксированы еще летом 2019 г. Ведомство связывало возрождение схемы с наступлением периода новогодних праздников и активизацией покупок на маркетплейсах.
«Ведомости» со ссылкой на представителя ВТБ писали 26 марта, что злоумышленники придумали мошенническую схему с видеозвонками для дальнейшего использования в методах социальной инженерии. Пользователю поступает видеозвонок на сотовый телефон или через мессенджер от якобы курьера, злоумышленник делает запись экрана, создает из нее кружок без звука.
После этого мошенник создает новый аккаунт в Telegram и отправляет с него сообщения контактам жертвы, а записанный кружок отправляет в качестве подтверждения того, что это реальный человек.