Дрон впервые пролетел между регионами РФ по правилам гражданской авиации

Президент России Владимир Путин 28 января в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации поручил открыть небо для гражданских беспилотников в безопасных регионах, где для этого соблюдены и другие необходимые условия. Он предложил ввести новый класс воздушного пространства для упрощенного использования беспилотников. Конкретные высоты для их полетов и требования к эксплуатации устройств должны быть максимально простыми, а доступ к воздушным эшелонам – гибким для разных типов дронов.