Дрон впервые пролетел между регионами РФ по правилам гражданской авиации
Беспилотник российской компании первым в стране совершил полет между городами соседних регионов, полет прошел по всем правилам гражданской авиации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.
Полет по маршруту город Оха (Сахалинская область) – Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край) выполнил дрон компании «Аврора – беспилотные авиационные системы», которая была создана на базе одноименной авиакомпании. Генеральный директор перевозчика Константин Сухоребрик назвал этот полет «историческим».
«Полет прошел по расписанию, по нормам. Эти нормы исполнены, как это делают регулярные гражданские воздушные суда – по всем законам авиации, по всем правилам. Не было никаких специальных зон, не было никаких специальных разрешений, это исторический момент для авиации», – приводит пресс-служба правительства его слова.
По данным ТАСС, компания транспортирует грузы, занимается фотографированием больших площадей с использованием тяжелых дронов.
Президент России Владимир Путин 28 января в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации поручил открыть небо для гражданских беспилотников в безопасных регионах, где для этого соблюдены и другие необходимые условия. Он предложил ввести новый класс воздушного пространства для упрощенного использования беспилотников. Конкретные высоты для их полетов и требования к эксплуатации устройств должны быть максимально простыми, а доступ к воздушным эшелонам – гибким для разных типов дронов.