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Дрон впервые пролетел между регионами РФ по правилам гражданской авиации

Ведомости

Беспилотник российской компании первым в стране совершил полет между городами соседних регионов, полет прошел по всем правилам гражданской авиации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Полет по маршруту город Оха (Сахалинская область) – Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край) выполнил дрон компании «Аврора – беспилотные авиационные системы», которая была создана на базе одноименной авиакомпании. Генеральный директор перевозчика Константин Сухоребрик назвал этот полет «историческим».

«Полет прошел по расписанию, по нормам. Эти нормы исполнены, как это делают регулярные гражданские воздушные суда – по всем законам авиации, по всем правилам. Не было никаких специальных зон, не было никаких специальных разрешений, это исторический момент для авиации», – приводит пресс-служба правительства его слова.

По данным ТАСС, компания транспортирует грузы, занимается фотографированием больших площадей с использованием тяжелых дронов.

Президент России Владимир Путин 28 января в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации поручил открыть небо для гражданских беспилотников в безопасных регионах, где для этого соблюдены и другие необходимые условия. Он предложил ввести новый класс воздушного пространства для упрощенного использования беспилотников. Конкретные высоты для их полетов и требования к эксплуатации устройств должны быть максимально простыми, а доступ к воздушным эшелонам – гибким для разных типов дронов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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