В РФ запустят подтверждение возраста по биометрии при покупках в автоматах
В ближайшие месяцы в России запустят сервис для подтверждения возраста при покупках с помощью биометрии, сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025), передает ТАСС.
По словам Григоренко, впервые механизм появится в вендинговых аппаратах, где можно будет подтвердить возраст для покупки энергетических напитков. Вице-премьер уточнил, что сейчас их реализация подобным образом невозможна из-за введенного 1 марта 2025 г. запрета на продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним. Чтобы следить за соблюдением этого требования, необходим надежный способ верификации возраста, каким и станет биометрия, отметил Григоренко.
В планах также применить биометрическую идентификацию в кассах самообслуживания до конца 2025 г. «В этом сценарии после подтверждения возраста покупатель сможет приобрести любой товар с возрастными ограничениями. Нововведение не только ускорит обслуживание на кассах самообслуживания, но и снизит нагрузку на персонал торговых залов», - заявил руководитель аппарата правительства РФ.
Важно, что использование этого способа будет добровольным и не исключает, например, проверки документов, удостоверяющих личность, персоналом супермаркетов.
27 мая стало известно, что Минцифры России подготовило законопроект, предусматривающий использование Единой биометрической системы (ЕБС) для проверки возраста покупателей безалкогольных тонизирующих напитков (включая энергетики) при дистанционной продаже и продаже через вендинговые автоматы. Тогда в пояснительной записке было сказано, что система будет опираться в том числе на технологию Liveness, исключающую возможность подделки биометрических данных.