В РФ запустят подтверждение возраста по биометрии при покупках в автоматах

По словам Григоренко, впервые механизм появится в вендинговых аппаратах, где можно будет подтвердить возраст для покупки энергетических напитков. Вице-премьер уточнил, что сейчас их реализация подобным образом невозможна из-за введенного 1 марта 2025 г. запрета на продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним. Чтобы следить за соблюдением этого требования, необходим надежный способ верификации возраста, каким и станет биометрия, отметил Григоренко.