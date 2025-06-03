Газета
Телеграм
Главная / Технологии /

Мишустин поручил проработать запуск единой платформы доступа к датасетам

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры с индустриальными центрами компетенций проработать предложения по запуску единой платформы доступа разработчиков к датасетам. Об этом он заявил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Особое внимание будет уделено внедрению механизма государственно-частного партнерства для реализации проекта.

Премьер подчеркнул важность отслеживания прогресса в использовании российских решений на основе генеративного искусственного интеллекта. Для стимулирования компаний к внедрению таких технологий Мишустин предложил создать публичный рейтинг готовности крупных предприятий к цифровым изменениям. По его словам, уже в следующем году на конференции ЦИПР планируется отметить компании, добившиеся значительных успехов в этой области.

Мишустин 3 июня принимает участие в конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. В ходе мероприятия премьер отметил значительный рост числа сотрудников ИТ-индустрии в России. По его данным, к настоящему времени их количество достигло 1 млн человек, что на 50% больше, чем в 2022 г. Он отметил, что конференция ЦИПР в этом году бьет рекорды по масштабу программы, количеству участников и мероприятий. Премьер подчеркнул, что внедрение современных технологий в промышленность является ключевым условием достижения технологического лидерства и успешной цифровой трансформации экономики.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных