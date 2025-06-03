Мишустин поручил проработать запуск единой платформы доступа к датасетам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры с индустриальными центрами компетенций проработать предложения по запуску единой платформы доступа разработчиков к датасетам. Об этом он заявил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
Особое внимание будет уделено внедрению механизма государственно-частного партнерства для реализации проекта.
Премьер подчеркнул важность отслеживания прогресса в использовании российских решений на основе генеративного искусственного интеллекта. Для стимулирования компаний к внедрению таких технологий Мишустин предложил создать публичный рейтинг готовности крупных предприятий к цифровым изменениям. По его словам, уже в следующем году на конференции ЦИПР планируется отметить компании, добившиеся значительных успехов в этой области.
Мишустин 3 июня принимает участие в конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. В ходе мероприятия премьер отметил значительный рост числа сотрудников ИТ-индустрии в России. По его данным, к настоящему времени их количество достигло 1 млн человек, что на 50% больше, чем в 2022 г. Он отметил, что конференция ЦИПР в этом году бьет рекорды по масштабу программы, количеству участников и мероприятий. Премьер подчеркнул, что внедрение современных технологий в промышленность является ключевым условием достижения технологического лидерства и успешной цифровой трансформации экономики.