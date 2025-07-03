ФАС оштрафовала «Яндекс» на 300 000 рублей за рекламу табачной продукции

Как отмечено в публикации, в отношении индивидуального предпринимателя также возбуждено административное производство в рамках нарушения п. 8 ст. 7 «Закона о рекламе», согласно которой не допускается реклама табака, табачной продукции, табачных изделий. В перечень входят и другие подобные товары. Штраф, наложенный на юрлицо по правонарушению, указанному в ч. 4 ст.14.3.1 КоАП РФ, не является максимальным. Санкция по этой статье для компаний может достигать взыскания в размере 600 000 руб.