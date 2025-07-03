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ФАС оштрафовала «Яндекс» на 300 000 рублей за рекламу табачной продукции

Ведомости

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало «Яндекс» на 300 000 руб. за рекламу с изображением процесса курения, сообщила пресс-служба столичного управления. Нарушение было обнаружено в разделе «витрина» сервиса «Яндекс.Карты».

Как отмечено в публикации, в отношении индивидуального предпринимателя также возбуждено административное производство в рамках нарушения п. 8 ст. 7 «Закона о рекламе», согласно которой не допускается реклама табака, табачной продукции, табачных изделий. В перечень входят и другие подобные товары. Штраф, наложенный на юрлицо по правонарушению, указанному в ч. 4 ст.14.3.1 КоАП РФ, не является максимальным. Санкция по этой статье для компаний может достигать взыскания в размере 600 000 руб.

2 июля стало известно, что ФАС возбудила 21 дело в отношении логистических центров сети «Светофор» в 14 регионах России. Дела были возбуждены при проверке антимонопольной службой на предмет соответствия деятельности центров требованиям закона «О торговле». Нарушения связаны с прописанными в договорах поставки условиями, которые не соответствуют антимонопольному законодательству.

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