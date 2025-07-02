ФАС возбудила против сети «Светофор» 21 дело

Речь идет о 20 логистических центрах. Дела были возбуждены при проверке центром антимонопольной службой на предмет соответствия их деятельности требованиям закона «О торговле». Нарушения были выявлены в Якутии, Татарстане, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях, Белгородской, Воронежской и других областях. Среди них – прописанные в договорах поставки условия, которые не соответствуют законодательству. В частности, речь об оплате товара только после его продажи магазином, покрытии расходов на утилизацию нереализованного товара за счет поставщика и др. В ФАС отметили, что при признании вины служба возбудит в отношении дистрибуторов дела об административных правонарушениях и оштрафует их.