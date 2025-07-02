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ФАС возбудила против сети «Светофор» 21 дело

Ведомости

Логистические центры сети «Светофор» в 14 регионах России попали под 21 дело, возбужденное ФАС по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о 20 логистических центрах. Дела были возбуждены при проверке центром антимонопольной службой на предмет соответствия их деятельности требованиям закона «О торговле». Нарушения были выявлены в Якутии, Татарстане, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях, Белгородской, Воронежской и других областях. Среди них – прописанные в договорах поставки условия, которые не соответствуют законодательству. В частности, речь об оплате товара только после его продажи магазином, покрытии расходов на утилизацию нереализованного товара за счет поставщика и др. В ФАС отметили, что при признании вины служба возбудит в отношении дистрибуторов дела об административных правонарушениях и оштрафует их.

Россельхознадзор также провел проверки торговой сети по поручению кабмина. По их итогам было обнаружено свыше 2500 нарушений, выдано примерно 280 предписаний об их устранении и составлено более 1000 протоколов. В ведомстве также сообщили, что было вынесено почти 1000 постановлений о привлечении к административной ответственности. Больше всего нарушений нашли в Красноярском и Краснодарском краях, Оренбургской, Нижегородской, Волгоградской областях. Наибольшее число несоответствий было выявлено в молоке и молочной продукции (51,4%), мясе и мясной продукции (21,49%), рыбе и рыбной продукции, куриных яйцах (20%).

19 марта Россельхознадзор назвал магазины «Светофор» платформой для сбыта сфальсифицированной продукции. Отмечалось, что в феврале и марте 2025 г. в точках сети в нескольких российских регионах были обнаружены поддельные продукты, серьезные нарушения требований технических регламентов, ветеринарного законодательства и системы прослеживаемости.

Кроме того, в конце марта «Коммерсантъ» писал, что оператор системы маркировки «Честный знак» (ЦРПТ) нашел 34 млн нарушений в торговой сети «Светофор» за 2023–2024 гг. Примерно 23,2 млн случаев нарушений связаны с несоблюдением требований работы касс, еще около 4,3 млн пришлись на попытки скопировать легальный код маркировки при продаже неучтенной продукции. Было также выявлено более 2,2 млн случаев продажи товаров с истекшим сроком годности.

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